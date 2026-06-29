Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Στο Mega για νέα κωμική σειρά

Από τον ΑΝΤ1 στο Mega και από το δράμα στην κωμωδία θα μετακινηθεί την επόμενη σεζόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Το Mega συνεχίζει την επένδυση στη μυθοπλασία δίνοντας το «πράσινο φως» για νέα κωμική σειρά, η οποία προορίζεται για το πρώτο μισό της σεζόν. Πρόκειται για σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που αναμένεται να πάρει κεντρική θέση στην prime time.

Εναν από τους βασικούς ρόλους της νέας σειράς θα αναλάβει ο Γ. Σκιαδαρέσης, ο οποίος, έπειτα από δύο χρόνια στον ρόλο του αστυνομικού στο «Grand Hotel», επιστρέφει με κωμικό ρόλο. To Mega προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος της βραδινής ζώνης, που περιλαμβάνει την καθημερινή σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τη Μαριάννα Κιμούλη και τον Αντώνη Μυριαγκό, το «Κάμπινγκ» και τη μίνι σειρά «Σύγκρουση».

Πηγή: Reallife