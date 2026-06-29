Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Στο Mega για νέα κωμική σειρά

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μετακινείται από τον ΑΝΤ1 στο Mega την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνοντας βασικό ρόλο σε νέα κωμική σειρά. Το Mega συνεχίζει την επένδυση στη μυθοπλασία, δίνοντας το «πράσινο φως» για αυτή τη σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που προορίζεται για την prime time ζώνη.

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Γεράσιμος Σκιαδαρέσης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από τον ΑΝΤ1 στο Mega και από το δράμα στην κωμωδία θα μετακινηθεί την επόμενη σεζόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
  • Το Mega δίνει το «πράσινο φως» για νέα σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων, η οποία προορίζεται για κεντρική θέση στην prime time του πρώτου μισού της σεζόν.
  • Ο Γ. Σκιαδαρέσης αναλαμβάνει έναν από τους βασικούς ρόλους στην νέα σειρά, επιστρέφοντας σε κωμικό ρόλο έπειτα από δύο χρόνια στον ρόλο του αστυνομικού στο «Grand Hotel».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τον ΑΝΤ1 στο Mega και από το δράμα στην κωμωδία θα μετακινηθεί την επόμενη σεζόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Το Mega συνεχίζει την επένδυση στη μυθοπλασία δίνοντας το «πράσινο φως» για νέα κωμική σειρά, η οποία προορίζεται για το πρώτο μισό της σεζόν. Πρόκειται για σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που αναμένεται να πάρει κεντρική θέση στην prime time.

Εναν από τους βασικούς ρόλους της νέας σειράς θα αναλάβει ο Γ. Σκιαδαρέσης, ο οποίος, έπειτα από δύο χρόνια στον ρόλο του αστυνομικού στο «Grand Hotel», επιστρέφει με κωμικό ρόλο. To Mega προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος της βραδινής ζώνης, που περιλαμβάνει την καθημερινή σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τη Μαριάννα Κιμούλη και τον Αντώνη Μυριαγκό, το «Κάμπινγκ» και τη μίνι σειρά «Σύγκρουση».

Πηγή: Reallife

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