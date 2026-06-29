Αλλαγές στην πρωινή και στη μεσημεριανή ζώνη του Star

Το Star εξετάζει ευρύτερη αναδιάρθρωση της πρωινής και μεσημεριανής ζώνης για την επόμενη σεζόν, απενεργοποιώντας το «Breakfast@Star» και μετακινώντας τη Ζήνα Κουτσελίνη στην καρδιά της πρωινής ζώνης. Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη ενδέχεται να μετακινηθεί στις 13:30 με αυξημένη διάρκεια, μετά τη νέα πρωινή εκπομπή.

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Prime Time σειρά
Φωτογραφία: unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ευρύτερη αναδιάρθρωση της πρωινής και της μεσημεριανής ζώνης εξετάζει το Star για την επόμενη σεζόν.
  • Μετά την απόφαση να απενεργοποιήσει το πολύ πρωινό slot και το «Breakfast@Star», η νέα πρωινή εκπομπή με τη Ζήνα Κουτσελίνη θα μεταδίδεται στη ζώνη 10:00-13:15.
  • Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων εξετάζεται να μετακινηθεί περίπου στις 13:30, αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής της Ζ. Κουτσελίνη, ενδεχομένως με αυξημένη διάρκεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ευρύτερη αναδιάρθρωση της πρωινής και της μεσημεριανής ζώνης εξετάζει το Star για την επόμενη σεζόν.

Μετά την απόφαση να απενεργοποιήσει το πολύ πρωινό slot και το «Breakfast@Star» και να μετακινήσει τη Ζήνα Κουτσελίνη στην καρδιά της πρωινής ζώνης, σειρά έχει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακινήσει το δελτίο από τις 14:45, αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής της Ζ. Κουτσελίνη.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τη νέα πρωινή εκπομπή να μεταδίδεται στη ζώνη 10:00-13:15. Στην περίπτωση αυτή, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη θα ξεκινά περίπου στις 13:30, ενώ ενδέχεται να έχει αυξημένη διάρκεια. Στη συνέχεια θα ακολουθούν επαναλήψεις μέχρι το «Cash or trash», ενώ είναι οριστικό ότι δεν θα ενταχθεί άλλο ζωντανό πρόγραμμα στο off-peak πρόγραμμα.

Πηγή: Reallife

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