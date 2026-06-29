Αλλαγές στην πρωινή και στη μεσημεριανή ζώνη του Star

Ευρύτερη αναδιάρθρωση της πρωινής και της μεσημεριανής ζώνης εξετάζει το Star για την επόμενη σεζόν.

Μετά την απόφαση να απενεργοποιήσει το πολύ πρωινό slot και το «Breakfast@Star» και να μετακινήσει τη Ζήνα Κουτσελίνη στην καρδιά της πρωινής ζώνης, σειρά έχει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακινήσει το δελτίο από τις 14:45, αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής της Ζ. Κουτσελίνη.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τη νέα πρωινή εκπομπή να μεταδίδεται στη ζώνη 10:00-13:15. Στην περίπτωση αυτή, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη θα ξεκινά περίπου στις 13:30, ενώ ενδέχεται να έχει αυξημένη διάρκεια. Στη συνέχεια θα ακολουθούν επαναλήψεις μέχρι το «Cash or trash», ενώ είναι οριστικό ότι δεν θα ενταχθεί άλλο ζωντανό πρόγραμμα στο off-peak πρόγραμμα.

Πηγή: Reallife