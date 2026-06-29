Κακοκαιρία Ελπίδα: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό το 2022

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου 2022, κατά την κακοκαιρία «Ελπίδα». Το δικαστήριο αθώωσε άλλους τρεις κατηγορούμενους και διέταξε τη διερεύνηση ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων από στελέχη της Τροχαίας Αττικής, καθώς δεν είχε αποφασιστεί απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία «Ελπίδα».
  • Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους τρεις για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, αλλά όχι της ειλικρινούς μεταμέλειας.
  • Διέταξε επίσης τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινα αδικήματα από στελέχη της Τροχαίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον πολύωρο εγκλωβισμό οδηγών στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού στις 24 Ιανουαρίου 2022, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Το δικαστήριο αθώωσε τρεις κατηγορούμενους, δύο από την εταιρεία «Αττική Οδός» και έναν της «Αττικές διαδρομές», εταιρεία στην οποία η Αττική Οδός ΑΕ έχει αναθέσει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.

Η εισαγγελική εισήγηση επί της ενοχής ήταν να κηρυχθούν ένοχα τέσσερα στελέχη της εταιρείας που λειτουργούσε τον αυτοκινητόδρομο και αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι από την «Αττική Οδό». Με την απόφασή του, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους τρεις για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών, ενώ τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Αντίθετα, δεν δέχθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που αιτήθηκαν οι καταδικασθέντες, ισχυριζόμενοι ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεων τους, δίνοντας 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό.

Κατά την εισαγγελική άποψη, την οποία δέχθηκε το δικαστήριο, η εταιρεία δεν κατέβαλε τα χρήματα με δική της πρωτοβουλία, αλλά υποχρεώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε αυτήν την ενέργεια.

Παράλληλα, το δικαστήριο, αποδεχόμενο την πρόταση του εισαγγελέα, διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από τον τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχαίας αρμόδιο για την Αττική Οδό.

Ο εισαγγελέας είχε τονίσει ότι θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη ημέρα της κακοκαιρίας απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: ΑΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ