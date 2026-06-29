Καλλιθέα: «”Πήδα, πήδα”, μου λέγανε» – Εξιτήριο για την 75χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του φλεγόμενου κτιρίου

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6), όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον σύζυγό της στην Καλλιθέα, περιέγραψε η 75χρονη, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι σε μία ανθρώπινη αγκαλιά και σώθηκε.

Οι δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην καρδιά της πόλης καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας με αποκορύφωμα την πτώση της 75χρονης από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ύστερα από προτροπή των περαστικών, οι οποίοι την έπιασαν στην αγκαλιά τους, σώζοντάς την.

«Να είναι καλά τα παιδιά που βάλανε τα χέρια τους και με σώσανε. “Πήδα, πήδα”, μου λέγανε. Και με κρατήσανε και πήδηξα», είπε η γυναίκα, η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά την περιπέτειά που έζησε.

«Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά, από την είσοδο. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι», πρόσθεσε η 75χρονη.

Σημειώνεται ότι την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, η 75χρονη και ο σύζυγός της κοιμόντουσαν στο σπίτι και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας γείτονας από διπλανή πολυκατοικία τους ειδοποίησε. Ο σύζυγος της 75χρονης κατάφερε να διαφύγει κατεβαίνοντας από μία εξωτερική σκάλα, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του διώροφου κτιρίου.

Η σύζυγός του βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αφού εγκλωβίστηκε από τις φλόγες. Γείτονες και περαστικοί την παρότρυναν να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί. Η γυναίκα το τόλμησε και έπεσε στα χέρια ενός νεαρού κατοίκου και ενός διανομέα, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο.

«Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια και σταματάω με το μηχανάκι και λέω: “Πήδα γιαγιά κάτω, πήδα θα σε πιάσω”. Και έρχεται και ένα παλικάρι μαζί μου. Και με άκουσε η γιαγιά. Και την πιάνουμε μαζί με το παλικάρι τη γιαγιά. Αυτό ήταν», περιέγραψε ο διανομέας.

Η 75χρονη, που αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

«Μου μίλησε η μητέρα μου και μου λέει “καίγονται όλα, έχω πάρει φωτιά, δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται”. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι», λέει ο γιος της.

Δείτε το βίντεο: