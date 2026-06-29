Καλλιθέα: «”Πήδα, πήδα”, μου λέγανε» – Εξιτήριο για την 75χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι του φλεγόμενου κτιρίου

Η 75χρονη γυναίκα που έπεσε από το μπαλκόνι φλεγόμενου διαμερίσματος στην Καλλιθέα το μεσημέρι της Κυριακής, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της διάσωσής της από περαστικούς. Η γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε από τις φλόγες, πήδηξε από τον πρώτο όροφο και σώθηκε από ανθρώπινη αγκαλιά, λαμβάνοντας εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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Καλλιθέα φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 75χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι φλεγόμενου κτιρίου στην Καλλιθέα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές, καθώς σώθηκε από περαστικούς που την έπιασαν στην αγκαλιά τους. – Οι δραματικές σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντα, με την γυναίκα να πηδάει μετά από προτροπή των πολιτών. «”Πήδα, πήδα”, μου λέγανε», είπε η ίδια για τους διασώστες της. – Η 75χρονη, η οποία αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο γιος της δήλωσε ότι «αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6), όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον σύζυγό της στην Καλλιθέα, περιέγραψε η 75χρονη, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι σε μία ανθρώπινη αγκαλιά και σώθηκε.

Ντοκουμέντα από τη φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιθέα – H στιγμή της πτώσης της 75χρονης από το μπαλκόνι και οι δραματικές περιγραφές

Οι δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην καρδιά της πόλης καταγράφηκαν σε βίντεο ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας με αποκορύφωμα την πτώση της 75χρονης από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ύστερα από προτροπή των περαστικών, οι οποίοι την έπιασαν στην αγκαλιά τους, σώζοντάς την.

«Να είναι καλά τα παιδιά που βάλανε τα χέρια τους και με σώσανε. “Πήδα, πήδα”, μου λέγανε. Και με κρατήσανε και πήδηξα», είπε η γυναίκα, η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά την περιπέτειά που έζησε.

Φωτιά στην Καλλιθέα: Η στιγμή που η 75χρονη πέφτει από το μπαλκόνι και σώζεται από περαστικούς – Συγκλονίζουν οι εικόνες και οι μαρτυρίες

«Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά, από την είσοδο. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι», πρόσθεσε η 75χρονη.

Σημειώνεται ότι την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, η 75χρονη και ο σύζυγός της κοιμόντουσαν στο σπίτι και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας γείτονας από διπλανή πολυκατοικία τους ειδοποίησε. Ο σύζυγος της 75χρονης κατάφερε να διαφύγει κατεβαίνοντας από μία εξωτερική σκάλα, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του διώροφου κτιρίου.

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Η σύζυγός του βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αφού εγκλωβίστηκε από τις φλόγες. Γείτονες και περαστικοί την παρότρυναν να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί. Η γυναίκα το τόλμησε και έπεσε στα χέρια ενός νεαρού κατοίκου και ενός διανομέα, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο.

«Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια και σταματάω με το μηχανάκι και λέω: “Πήδα γιαγιά κάτω, πήδα θα σε πιάσω”. Και έρχεται και ένα παλικάρι μαζί μου. Και με άκουσε η γιαγιά. Και την πιάνουμε μαζί με το παλικάρι τη γιαγιά. Αυτό ήταν», περιέγραψε ο διανομέας.

Η 75χρονη, που αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

«Μου μίλησε η μητέρα μου και μου λέει “καίγονται όλα, έχω πάρει φωτιά, δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται”. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι», λέει ο γιος της.

Δείτε το βίντεο:

 

 

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