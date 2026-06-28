Φωτιά στην Καλλιθέα: Η στιγμή που η 75χρονη πέφτει από το μπαλκόνι και σώζεται από περαστικούς – Συγκλονίζουν οι εικόνες και οι μαρτυρίες

Συγκλονίζουν οι εικόνες και οι περιγραφές για τις στιγμές τρόμου που επικράτησαν την Κυριακή (28/6) στην Καλλιθέα, όταν ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου παραδόθηκε στις φλόγες, στη διασταύρωση της Αριστείδου με την Αγίων Πάντων.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, περίπου στις 4 το μεσημέρι, εντός του διαμερίσματος βρισκόταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο άνδρας πρόλαβε και βγήκε από την πίσω πόρτα, αλλά η 75χρονη σύζυγός του εξήλθε στο μπαλκόνι και εκεί εγκλωβίστηκε από τις φλόγες. Η 75χρονη ένοικος, με την παραίνεση και περαστικών, πήδηξε από το μπαλκόνι στα χέρια των διερχόμενων, και ευτυχώς σώθηκε χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ το οίκημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το Mega μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που η 75χρονη πηδά από το μπαλκόνι και σώζεται από τους περαστικούς.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega, καταγράφεται η στιγμή που έγινε μία μικρή έκρηξη στο ισόγειο της διώροφης κατοικίας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε γρήγορα επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο.

Λίγα λεπτά αργότερα, κατέφθασαν στο σημείο οι πρώτες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

“Πήδα γιαγιά κάτω, σε πιάνω, πήδα”

«Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια” και σταματάω με το μηχανάκι και λέω “πήδα γιαγιά κάτω, σε πιάνω, πήδα”. Και έρχεται ένα παλικάρι. Και πηδάει η γιαγιά και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι», λέει ο περαστικός που βοήθησε την ηλικιωμένη γυναίκα.

«Φώναζε η γυναίκα και από εκεί και από εδώ είχε φωτιά, είχε πάει στη γωνία και της φωνάζαμε από κάτω “πήδα, πήδα” και τελευταία στιγμή την πιάσαμε. Ένα παλικάρι τραυματίστηκε γιατί, λογικό με το τόσο βάρος», λέει ένας άλλος περαστικός.

Ο γιος του ζευγαριού έφτασε γρήγορα στο σημείο και έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να μάθει για την κατάσταση της υγείας της μητέρας του.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, δύο άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος φέρει εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και για μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία» καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Επίσης, από το ΕΚΑΒ παρελήφθησαν και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ένας φέρει ελαφρά εγκαύματα στο χέρι του και ο δεύτερος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, λόγω του καπνού.

Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς μέχρι αργά το απόγευμα. Επί τόπου επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

Δείτε βίντεο αναγνωστών του enikos.gr:

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