ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή ενισχύσεων 2025 για τον Πυλώνα Ι

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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι απέστειλε προς πληρωμή τις ενισχύσεις Ιουνίου 2026, συνολικού ποσού 617.468.049,80 ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους (529.494 μοναδικοί ΑΦΜ)

Επισημαίνεται ότι, σε σχέση με τον προγραμματισμό πληρωμών που παρουσιάστηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στις 12/5/2026, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις πληρωμές του Πυλώνα Ι κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο υπερέβητον αρχικό προγραμματισμό κατά περίπου 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (802,4 εκατ. ευρώ έναντι 701,3 εκατ. ευρώ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (ΓΓΕΠΥ) του ΥΠΑΑΤ με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης,και της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό πλαίσιομε σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος όσων πραγματικά δικαιούνται τις σχετικές επιδοτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό πλαίσιο:

• τηρήθηκε πλήρως η κυβερνητική δέσμευση για πρόσθετη στήριξη της κτηνοτροφίας, των παραγωγών σιτηρών και βαμβακιού,

• διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027,

• για πρώτη φοράκατέστη δυνατή η πρόσθετη οριζόντια αύξηση της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως και 15%.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση των τιμών μονάδος δεν μεταβάλλει το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα, καθώς ο εθνικός φάκελος του Πυλώνα Ι παραμένει σταθερός βάσει του ενωσιακού πλαισίου, αλλά επιτρέπει την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται στους πραγματικούς δικαιούχους, με αντίστοιχα υψηλότερη ενίσχυση ανά παραγωγό. Επισημαίνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα για την πληρωμή τυχόν εκκρεμοτήτων εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών με τη δέσμευση των απαιτούμενων πόρων (ρεζέρβα).

Ύστερα και από την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει τα 1,061 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας ήδη τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου (1,060 δισ. ευρώ), χωρίς να συνυπολογίζονται ακόμη οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τις 30/6/2026.

Με την ολοκλήρωση, έως τις 30/6/2026, και των πληρωμών του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για το συνολικό ύψος των καταβληθεισών ενισχύσεων, καθώς και για τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων στις πληρωμές του έτους 2025 και προηγούμενων ετών.

Σχοινάς: Με συνέπεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη, αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε:

«Η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες. Με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με τον μόχθο τους την ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται, αυτή τη στιγμή, στη χώρα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών, με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμά μας προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο: δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αντίθετα, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι, γιατί η νέα διαδικασία διασφαλίζει ότι τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται, σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και όχι σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν κενά και αστοχίες του συστήματος. Με συνέπεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη, αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύουμε την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και τη διεθνή εικόνα της χώρας».

Πιτσιλής: Συνεπείς στον προγραμματισμό μας και προς τους αγρότες, με σκοπό να αυξάνονται τα χρήματα που παίρνουν όσοι πραγματικά το δικαιούνται

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

«Συνεπείς στον προγραμματισμό, που έχει ανακοινωθεί, συνεχίζουμε σταθερά το έργο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων κατόπιν ελέγχων, με σκοπό να αυξάνονται τα χρήματα που πηγαίνουν σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται».

Αναλυτικά η πληρωμή στο Παράρτημα που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η πληρωμή αφορά τις κάτωθι παρεμβάσεις:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 112.032.597,73 €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 6.186.459,67 €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 577.782,10 €

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 22.475.002,01€

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 16.674.597,29€

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ECO) 440.112.266,57€

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 14.510.507,40€

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 4.566.801,87€

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 332.035,16 €

ΣΥΝΟΛΑ 617.468.049,80 €

Επιμέρους στοιχεία σε σχέση με την πληρωμή Ιουνίου 2026 για τον Πυλώνα Ι

A. Ποσά που περιλαμβάνονται στις πληρωμές

Στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται, μετά την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων:

· Καλλιεργούμενες εκτάσεις που εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο

Μετά και τον προβλεπόμενο έλεγχο άσκησης γεωργικής δραστηριότητας κατά την τριετία 2022-2024, επανεντάχθηκαν για πληρωμή 101.256 αγροτεμάχια, τα οποία αποτελούν το σύνολο των αγροτεμαχίων που είχαν εξαιρεθεί λόγω χαρακτηρισμού τους ως δημόσιων εκτάσεων, με βάση τις τελευταίες τροποποιήσεις αιτήσεων στο ΟΣΔΕ τον Μάιο 2026 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 100 του ν. 5302/2026. Εκπληρώθηκε έτσι η δέσμευση της ΑΑΔΕ την 28/5/2026 για τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής εντός του Ιουνίου 2026..

· Αγροτεμάχια για τα οποία υπήρχε αμφισβήτηση ως προς την ιδιοκτησία, την έκταση ή τους νόμιμους κατόχους καλλιεργητές

Μετά την πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων με τα στοιχεία του Ε9, εντάχθηκαν για πληρωμή 65.450 αγροτεμάχια, με σύμμετρη προσαρμογή των προς καταβολή ποσών, όπου εμφανίζονταν ήσσονος σημασίας αλληλεπικαλύψεις στις εκτάσεις που δηλώθηκαν από διαφορετικούς καλλιεργητές.

· Αγροτεμάχια που είχαν δεσμευθεί κατόπιν ελέγχου μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS, monitoring)

Κατόπιν ελέγχων και αξιοποίησης στοιχείων από τρίτες πηγές, αποδεσμεύθηκαν για πληρωμή επιπλέον 55.772 αγροτεμάχια στη βασική ενίσχυση, μειώνοντας το συνολικό αριθμό των δεσμευμένων αγροτεμαχίων σε 406.932 αγροτεμάχια, έναντι 462.704 αγροτεμάχια το Μάιο 2026.

Αντίστοιχα, αποδεσμεύθηκαν για καταβολή συνδεδεμένων ενισχύσεων 37.682 αγροτεμάχια, μειώνοντας το συνολικό αριθμό των δεσμευμένων αγροτεμαχίων σε 71.015 αγροτεμάχια, έναντι 108.697 αγροτεμάχια το Μάιο 2026.

Β. Δεσμεύσεις ποσών κατόπιν ελέγχων

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε πληρωμές με εκκαθαρισμένα και τεκμηριωμένα ποσά. Οι έλεγχοι αποτελούν ουσιαστική διαδικασία επαλήθευσης της επιλεξιμότητας, ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, διαφάνεια και πλήρη τεκμηρίωση.

Από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν δεν προχώρησαν για πληρωμή ποσά, καθώς προέκυψαν ένας ή περισσότεροι λόγοι μη συμφωνίας με τις προβλεπόμενες στο νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις, συνολικού ποσού 24.465.642,63ευρώ. Ειδικότερα, οι δεσμεύσεις αφορούν:

· Ποσό 4.720.371,90€ από την μη επαλήθευση της ορθότητας καταχώρησης των φορολογικών παραστατικών με το myDATA

· Ποσό 19.745.270,73€, που αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες οι έλεγχοι και η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν προκύψει από αυτούς βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Γ. Ενισχύσεις στα Μικρά Νησιά Αιγαίου

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το έτος ενίσχυσης 2025. Οι ενισχύσεις αφορούν δικαιούχους γεωργούς για τη στήριξη της τοπικής, παραδοσιακής παραγωγής, καλύπτοντας δράσεις που αφορούν τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων, αμπελώνων, της καλλιέργειας μαστίχας Χίου, κριθαριού Λήμνου, δαμάσκηνου Σκοπέλου, αγκινάρας Τήνου, το αγελαδινό, αίγειο και πρόβειο γάλα για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών, την καλλιέργεια φασολιού, φάβας και λαθουριού, πατάτας και εσπεριδοειδών, καθώς και τη στήριξη της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Οι πληρωμές για την ενίσχυση της καλλιέργειας τοματακίου Σαντορίνης θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης ελεγκτικής διαδικασίας, ενώ οι συμπληρωματικές εθνικές ενισχύσεις για την παραγωγή αγελαδινού, αίγειου και πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού, καθώς και για τη μελισσοκομία, θα καταβληθούν αμέσως μετά τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

Δ. Διευκρινίσεις επί των συμψηφισμών

· Διευκρινίζεται ότι έγινε επιστροφή οφειλόμενων ποσών έτους 2023 ύψους 109.813,69€ σε 266 δικαιούχους οι οποίοι κατέθεσαν οικειοθελώς τα οφειλόμενα ποσά στον λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ μετά τις 21 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος υπολογισμός πληρωμής, και είχε διενεργηθεί συμψηφισμός των αναφερόμενων οφειλών στην προηγούμενη πληρωμή.

· Για 928 γεωργούς, οι οποίοι υπέβαλαν έγγραφες αντιρρήσεις επί των οφειλόμενων ποσών έτους 2023, δεν πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί.

Αναλυτικός πίνακας πληρωμών ενισχύσεων έτους 2025 Ιουνίου 2026 για τον Πυλώνα Ι

Καθεστώς Πλήθος δικαιούχων Ποσό προ Συμψηφισμών Ποσό Συμψηφισμών Ποσό Τράπεζας

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 507,091 112,032,597.73 -3,233,345.63 108,799,252.10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 41,786 6,186,459.67 -62,257.18 6,124,202.49

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6,191 577,782.10 -2,170.07 575,612.03

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 32,145 4,760,415.05 -46,483.45 4,713,931.60

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ 1,238 108,365.65 -898.87 107,466.78

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 1,408 163,375.90 -1,248.69 162,127.21

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 5,347 4,566,801.87 -8,664.62 4,558,137.25

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 27,030 332,035.16 -4,354.62 327,680.54

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 8,318 1,553,325.66 -4,360.72 1,548,964.94

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 33,409 9,300,058.67 -73,839.78 9,226,218.89

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Α (ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ) 6,931 2,544,929.31 -17,075.45 2,527,853.86

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Β (ΣΦΑΓΗ 11-12 ΜΗΝΩΝ) 417 200,539.72 0.00 200,539.72

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ – ΜΕΤΡΟ Γ (ΣΦΑΓΗ 13-24 ΜΗΝΩΝ) 3,632 4,521,441.09 -13,851.89 4,507,589.20

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 3,804 1,609,324.35 -1,899.70 1,607,424.65

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 960 442,579.70 0.00 442,579.70

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 3,877 426,228.60 -1,093.30 425,135.30

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ 2,366 600,199.55 -236.73 599,962.82

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 2,131 2,321,353.28 -1,215.06 2,320,138.22

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 14,914 6,623,806.20 -5,589.50 6,618,216.70

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 2,719 222,729.84 -6,965.66 215,764.18

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ 812 77,650.00 -55.22 77,594.78

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 7,642 3,436,597.45 -18,656.21 3,417,941.24

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ 333 129,050.78 0.00 129,050.78

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ 28 107,628.50 0.00 107,628.50

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 32,192 7,705,243.45 -60,548.27 7,644,695.18

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 2,267 1,264,963.14 -27,649.64 1,237,313.50

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 1,316 1,070,035.02 -1,220.33 1,068,814.69

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 929 173,686.93 -3,122.31 170,564.62

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 49 8,322.47 -1.34 8,321.13

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ 19 3,555.00 0.00 3,555.00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 435 94,481.77 -852.18 93,629.59

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 683 249,774.00 -1,918.39 247,855.61

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 1,427 223,565.42 -1,737.19 221,828.23

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 213 759,398.64 -1,852.80 757,545.84

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 515 145,412.17 -4,720.31 140,691.86

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 1,807 1,662,237.98 -5,939.36 1,656,298.62

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 1,107 598,957.77 -3,614.79 595,342.98

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 744 293,632.00 -2,546.02 291,085.98

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13,165 18,875,258.08 -50,789.54 18,824,468.54

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 41,899 31,340,288.20 -519,857.76 30,820,430.44

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 273,124 195,750,649.78 -1,005,655.54 194,744,994.24

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 89 22,498.65 0.00 22,498.65

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 20,913 8,867,911.25 -11,222.62 8,856,688.63

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 31,497 183,812,369.84 -908,649.19 182,903,720.65

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2,999 550,701.00 -3,199.58 547,501.42

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 1,030 1,149,831.41 -1,856.73 1,147,974.68

Γενικό Άθροισμα 617,468,049.80 -6,121,216.24 611,346,833.56