Τελευταία βουτιά για 75χρονο στη Χαλκιδική

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Τελευταία βουτιά για 75χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Κυριακής (28/6) από την παραλία Μυκονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος, στο σημείο έσπευσε άμεσα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.