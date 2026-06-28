Τελευταία βουτιά για 75χρονο στη Χαλκιδική

Ένας 75χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής (28/6) από την παραλία Μυκονιάτικα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τελευταία βουτιά για 75χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Κυριακής (28/6) από την παραλία Μυκονιάτικα στη Χαλκιδική.
  • Στο σημείο έσπευσε άμεσα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τελευταία βουτιά για 75χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Κυριακής (28/6) από την παραλία Μυκονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος, στο σημείο έσπευσε άμεσα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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