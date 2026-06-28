Live η κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς φαίνεται πως αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν στην Αθήνα ύστερα από μία ολιγοήμερη ή και ολιγόωρη «απόδραση».

Αυτή την ώρα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στην Πάχη, αλλά και στην Ελευσίνα, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ανά τμήματα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως αναφέρει αναγνώστης του enikos.gr, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την Κακιά Σκάλα έως την Ελευσίνα και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχουν χρειαστεί 2,5 ώρες για να διανύσουν την απόσταση από Επίδαυρο έως Ελευσίνα.

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