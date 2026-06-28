Live η κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, με αρκετούς εκδρομείς να επιστρέφουν στην Αθήνα, προκαλώντας καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται δυσκολίες στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στην Πάχη και στην Ελευσίνα. Ένας αναγνώστης αναφέρει ότι χρειάστηκε 2,5 ώρες για τη διαδρομή από Επίδαυρο έως Ελευσίνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν στην Αθήνα.
  • Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα, Μέγαρα, Πάχη και Ελευσίνα, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Αναγνώστης αναφέρει πως η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την Κακιά Σκάλα έως την Ελευσίνα, με τη διαδρομή από Επίδαυρο έως Ελευσίνα να διαρκεί 2,5 ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς φαίνεται πως αρκετοί εκδρομείς επιστρέφουν στην Αθήνα ύστερα από μία ολιγοήμερη ή και ολιγόωρη «απόδραση».

Αυτή την ώρα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στην Πάχη, αλλά και στην Ελευσίνα, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ανά τμήματα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως αναφέρει αναγνώστης του enikos.gr, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από την Κακιά Σκάλα έως την Ελευσίνα και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχουν χρειαστεί 2,5 ώρες για να διανύσουν την απόσταση από Επίδαυρο έως Ελευσίνα.

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