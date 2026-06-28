«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 32χρονη με πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης – Θα ταξίδευε στη Ρόδο

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μια 32χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία εισήγαγε στην Ελλάδα πάνω από 18,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Η σύλληψη έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς η γυναίκα μετέφερε τα ναρκωτικά στις αποσκευές της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο.

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Κοινωνία

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθη 32χρονη αλλοδαπή, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας.
  • Η γυναίκα μετέφερε στις αποσκευές της 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
  • Τα ναρκωτικά προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη μίας 32χρονης αλλοδαπής, μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού, προχώρησε η ΕΛΑΣ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η 32χρονη συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (27 Ιουνίου), στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών μέσω αεροπορικών οδών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση πληροφοριών και δημιουργία προφίλ (profiling), την εντόπισαν αμέσως μετά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη μετέφερε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει στις αποσκευές της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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