Βρετανία: Άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία και τον βιασμό 2χρονης – Είχε νόμιμη άδεια παραμονής στη χώρα

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Ένας 31χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία, τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό σε κατοικία στο Τσέρτσεϊ της κομητείας Σάρεϊ, στη Βρετανία.

Ο Κέβιν Κερζάν, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι Γάλλος υπήκοος, γεννημένος στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία, βιασμό ανηλίκου κάτω των 13 ετών και σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών.

Το παιδί βρέθηκε νεκρό σε κατοικία

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε κατοικία στην οδό Pyrcroft Road το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από αναφορές που εξέφραζαν ανησυχία για την ασφάλεια ενός παιδιού. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρό το δίχρονο κορίτσι, αναφέρει η Sun.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σάρεϊ, το παιδί ήταν γνωστό στον κατηγορούμενο και οι Αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η αστυνομία διαψεύδει τις φήμες για άσυλο

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Κερζάν εισήλθε νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπέβαλε αίτηση για καθεστώς εγκατάστασης πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2020.

Τον Μάρτιο του 2021 έλαβε άδεια παραμονής, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε έως τον Μάρτιο του 2031.

Η αστυνομία διέψευσε επίσης φήμες που διακινούνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες το περιστατικό συνέβη σε κατοικία όπου διέμεναν αιτούντες άσυλο, τονίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί είναι λανθασμένοι.

Παραμένει υπό κράτηση

Ο 31χρονος εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Δικαστηρίου του Γκίλντφορντ και κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι την επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου τη Δευτέρα.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του παιδιού, καθώς και με όλους όσοι το γνώριζαν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Τζον Γκρόενεν.

«Οι ομάδες μας εργάζονται εντατικά για να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για το τι συνέβη και η ισχυρή αστυνομική παρουσία στην Pyrcroft Road θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες. Εκτιμούμε ότι τόσο το ίδιο το περιστατικό όσο και η αυξημένη παρουσία της αστυνομίας προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της έρευνας».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι, στο παρόν στάδιο, δεν αναζητείται άλλο πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση.