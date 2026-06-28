Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε στη Σταμάτα – Δείτε το βίντεο

Μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στη Σταμάτα Αττικής και οριοθετήθηκε άμεσα, εντός 15 λεπτών, παρά τους ισχυρούς ανέμους. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ κλιμάκιο της ΔΑΕΕ διερευνά τα αίτιά της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στη Σταμάτα Αττικής, οριοθετούμενη σε μόλις 15 λεπτά.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, παρά τους ισχυρούς ανέμους.
  • Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. διερευνά τα αίτια της.

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Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στη Σταμάτα Αττικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά, σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Δείτε το βίντεο:

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