Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε στη Σταμάτα – Δείτε το βίντεο

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Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στη Σταμάτα Αττικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά, σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Δείτε το βίντεο: