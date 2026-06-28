Φωτιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα – Δύο τραυματίες, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διώροφο κτίριο, επί της οδού Αριστείδου, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος φέρει εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και για μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία» καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς, πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Επί τόπου επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα γίνεται έλεγχος από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

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