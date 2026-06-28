Νεκρός 22χρονος σε φρικτό τροχαίο στην Καλαμπάκα – Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο οδηγός

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6) στον παλιό δρόμο Βασιλικής-Θεόπετρας, στην Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο φίλοι, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε παλιά ξύλινη, μη ηλεκτροδοτούμενη κολώνα της ΔΕΗ.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το όχημα «δίπλωσε» από την πλευρά του συνοδηγού, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο οδηγός του οχήματος, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ekalampaka.gr, ο οδηγός είχε τελειώσει τη δουλειά του αργά το βράδυ και μετέβη στη Θεόπετρα, όπου παρέλαβε τον 22χρονο φίλο του. Οι δύο τους κατευθύνθηκαν στη Βασιλική, προκειμένου να παραλάβουν ένα δέμα.

Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.