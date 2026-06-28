Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Δισωληνωμένος ο 40χρονος πολυεγκαυματίας μετά την έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τρεις τραυματίες, ο ένας σε πιο σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου θα νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαυμάτων, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 40χρονος φέρει εγκαύματα στα χέρια, στον τράχηλο αλλά και εισπνευστικά εγκαύματα.

Επίσης στον «Ερυθρό Σταυρό» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 50χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιά, καθώς χτύπησε σε μία γλάστρα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στο μεταξύ, ένας 52χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:50 σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού, ενώ απομακρύνθηκαν άτομα μέσω του κλιμακοστασίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους.

Η πυρκαγιά έσβησε σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτίριο. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, με 7 οχήματα, εκ των οποίων ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που τηλεφώνησε έντρομη στον σύζυγό της προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές. «Καίγομαι ειδοποίησε την πυροσβεστική, η φωτιά έχει φτάσει δίπλα στο δωμάτιό μου» του είπε.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 40χρονος πολυεγκαυματίας είχε ένα πατίνι και πιθανόν να σημειώθηκε κάποια έκρηξη όταν φόρτιζε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά και να τραυματιστεί.

Δείτε εικόνες: