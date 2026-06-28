Ομόνοια: Από ηλεκτρικό πατίνι που εξερράγη εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο ξενοδοχείο – Πληροφορίες για έναν 41χρονο εγκαυματία

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στο ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:50, ενώ απομακρύνθηκαν άτομα μέσω του κλιμακοστασίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Τελικά, όλοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο με ασφάλεια. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Πιθανόν να ξέσπασε η φωτιά από ηλεκτρικό πατίνι

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 41χρονος αλλοδαπός θαμώνας του ξενοδοχείου έχει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 41χρονος είχε ένα πατίνι και πιθανόν να έχει κάποια έκρηξη όταν φόρτιζε, να εκδηλώθηκε η φωτιά και να τραυματίστηκε.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη δύο άτομα, ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ελαφρά τραύματα από τη φωτιά.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους, ωστόσο ο χώρος γέμισε καπνούς, με αποτέλεσμα πολλοί ένοικοι που εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν, να ξυπνήσουν από την έντονη οσμή. Όπως περιγράφουν η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που τηλεφώνησε έντρομη στον σύζυγό της προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές. «Καίγομαι ειδοποίησε την πυροσβεστική, η φωτιά έχει φτάσει δίπλα στο δωμάτιό μου» του είπε.