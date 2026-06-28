Κρήτη: Σοκ από τον θάνατο της 43χρονης στο Μαλεβίζι – «Ήταν προσχεδιασμένο» υποστηρίζει ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/06) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη με θύμα μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του χώρου, καθώς και ο βοηθός εκπαιδευτή σκοποβολής. Σε βάρος των δύο ανδρών έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Και οι δύο οδηγήθηκαν την Κυριακή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη, η οποία είχε μεταβεί στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές, επισκέφθηκε με ταξί το πρωί του Σαββάτου το σκοπευτήριο Μαλεβιζίου για να λάβει μέρος σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Βάσει των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, λίγα λεπτά πριν από το μοιραίο συμβάν, η γυναίκα ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να απομακρυνθεί, αναφέροντας ότι η κοντινή του παρουσία τής προκαλούσε νευρικότητα και πίεση. Μόλις εκείνος απομακρύνθηκε κατά μερικά βήματα, η 43χρονη φέρεται να έστρεψε το όπλο προς το μέρος της, προβαίνοντας στο απονενοημένο διάβημα.

Αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν, τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις, και τελικά υπέκυψε λίγο αργότερα.

Οι συγγενείς της 43χρονης ειδοποιήθηκαν αμέσως για το συμβάν και ταξίδεψαν εσπευσμένα στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, η προανάκριση από την Αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν καταθέσεις και να αναλύουν κάθε διαθέσιμο εύρημα, προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Οι έρευνες των αρχών

Οι Αρχές, μεταξύ άλλων, ερευνούν εξονυχιστικά τις διαδικασίες υπό τις οποίες η 43χρονη έλαβε μέρος στην προπόνηση. Η άτυχη γυναίκα είχε εφοδιαστεί με προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας 48ωρης διάρκειας, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον στην εγκυρότητα της υπογραφής που υπάρχει στο συγκεκριμένο έγγραφο. Μάλιστα, έχει ήδη διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η υπογραφή είναι γνήσια ή αν πρόκειται για πλαστογραφία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive, η 43χρονη βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με την παρουσία της στο νησί να συνδέεται με τη συνάντηση ενός φιλικού της προσώπου από το παρελθόν. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να αποχώρησε από την Κρήτη το Σάββατο, λίγο πριν εκτυλιχθεί η τραγωδία στο σκοπευτήριο.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι διωκτικές αρχές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας. Μέσα από την άρση απορρήτου και την εξέταση των επικοινωνιών της, οι αστυνομικοί αναζητούν το στοιχείο εκείνο που ενδεχομένως λειτούργησε ως «θρυαλλίδα» για την απόφασή της να θέσει σε εφαρμογή το μοιραίο σχέδιο. Επίσης, βαρύτητα δίδεται και στο ψυχιατρικό υπόβαθρο της 43χρονης.

Τι κατέθεσε ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου

Ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, όπως μετέφερε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γιώργος Κοκοσάλης, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια γνωριμία λόγω της ενασχόλησής με την σκοποβολή, βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει στην προανακριτική του απολογία που δημοσιεύει το cretalive, η γυναίκα επισκέφθηκε το σκοπευτήριο στις 09:45 το πρωί του Σαββάτου προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προπόνηση ως νέα αθλήτρια. Όπως αναφέρει, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκδόθηκε προσωρινό Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) διάρκειας 48 ωρών, καταχωρίστηκαν τα στοιχεία της στα σχετικά βιβλία και της παραδόθηκε ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός.

Ο πρόεδρος του Ομίλου τονίζει ότι στη συνέχεια την ενημέρωσε για τους κανόνες ασφαλείας και τις βασικές αρχές του αθλήματος, ενώ της παρέδωσε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, 0.22 πιστόλι τύπου glock 44, το οποίο χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς είναι όπλο χαμηλής ανάκρουσης.

«Η συγχωρεμένη φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν μου έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της συναναστροφής μας. Εισήλθαμε στο πεδίο, καταλάβαμε από κοινού τη μονήρη σκοπευτική θυρίδα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήμουν συνεχόμενα-στην κυριολεξία-από πάνω της και καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μας δεν διέκρινα να έχει κάποιο πρόβλημα, ανησυχία, άγχος κλπ» φέρεται να περιγράφει στην προανακριτική του απολογία.

Η 43χρονη είχε ρίψει ήδη 30-50 συνολικά φυσίγγια, δηλαδή 4-5 γεμιστήρες, όταν του ζήτησε ευγενικά πλην όμως επιτακτικά να κάνει ένα-δύο βήματα πίσω γιατί, κατά τα λεγόμενα της, την άγχωνε η στενή παρουσία και αυστηρή επιτήρηση του και θεωρούσε ότι είχε αποκτήσει πλέον εξοικείωση και αυτοπεποίθηση για να ρίξει μόνη της εντελώς. Ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε δύο βήματα πίσω, παραμένοντας σε απόσταση ετοιμότητας, όταν, όπως περιγράφει, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εκείνη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. «Η κίνηση μου αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το (προφανώς προσχεδιασμένο από την ίδια) απίθανο, πολλαπλώς ανεπιθύμητο, παγκόσμια πρωτοφανές και κατά τούτο απρόβλεπτο και αναπόφευκτο σχέδιο της, τοποθετώντας με πολύ γρήγορες κινήσεις το όπλο κάτω από τη γνάθο της, αυτοκτονώντας. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο στα σκοπευτικά χρονικά. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα, έχασα στην κυριολεξία τη γη κάτω από τα πόδια μου, ούρλιαζα, φώναζα βοήθεια…»