Τσουκαλάς: Μια επταετία, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα και τον λαό – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, δηλώνοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χαρακτηρίζει την επταετία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα, τονίζοντας τη διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, την ακρίβεια και την ανάγκη για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.

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Πολιτική

Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει ότι «δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας» και υποστηρίζει πως η επταετία αυτή θα μείνει στην ιστορία ως «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».
  • Τονίζει πως «η αλήθεια είναι αμείλικτη», αναφέροντας μεταξύ άλλων «διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά» και «ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα».
  • Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επτά χρόνια ήταν αρκετά» και πως «δεν πρέπει να γίνουν οκτώ». Τονίζει πως «είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ».

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«Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ειδικότερα ότι όσο και να προσπαθεί ο πρωθυπουργός να «ωραιοποιήσει» την κατάσταση και να «καμουφλάρει» «την αλαζονεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», «η αλήθεια είναι αμείλικτη». Αναφέρει συγκεκριμένα: «Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, σπατάλη πόρων σε απευθείας αναθέσεις και σε ημέτερους, δυσανάλογα μικρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε η χώρα, ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, απρόσιτη στέγη, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, ελληνικά καλοκαίρια χωρίς διακοπές για τους Έλληνες και αδιαφορία απέναντι στη δημογραφική κρίση».

«Με λίγα λόγια», υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς, «μια επταετία, που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ‘ευλογία’ για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επτά χρόνια ήταν αρκετά» πως «δεν πρέπει να γίνουν οκτώ». «Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η ισχυρή δημοκρατική παράταξη», σημειώνει.

 

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