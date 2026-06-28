Η 88χρονη σέρφερ Αναστασία Γερολυμάτου «συναντά» τον Νίκο Κακλαμανάκη και πάει για… τρίτο ρεκόρ Γκίνες – «Σημασία δεν έχει η ηλικία, αλλά να μην τα παρατάς»

Η 88χρονη Αναστασία Γερολυμάτου, με δύο διακρίσεις στα Ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη σε ηλικία ενεργή windsurfer στον κόσμο, συνάντησε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (21 Ιουνίου). Μοιράστηκαν την αγάπη τους για το σέρφινγκ στο ΑΠΕ ΜΠΕ και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Πώς άλλαξε η ζωή της Αναστασίας Γερολυμάτου

Μία στιγμή τα άλλαξε όλα…

«’Ήμουν στην παραλία ένα καλοκαίρι με άδεια για δυο εβδομάδες δίχως να έχω κάτι να κάνω και όταν αντίκρισα έναν άντρα να κάνει σέρφινγκ, σκέφτηκα ότι αυτό θέλω να κάνω, έτσι θέλω να περάσω τις διακοπές μου. Έψαξα στην παραλία να βρω κάποιον να με βοηθήσει και έτσι βρήκα έναν Γερμανό που προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει να μάθω. Για μένα το σέρφινγκ είναι ελευθερία, με έχει μαγέψει, με έχει συνεπάρει».

Δεν ήταν εύκολα όλα…

«Μπήκα μέσα και ο αέρας έπνεε από τη στεριά προς τη θάλασσα, ανοίχτηκα 3 μίλια μέσα και παραπάνω, δεν έβλεπα πλέον καθόλου την παραλία και τρόμαξα. Λέω τώρα πώς γυρίζουμε; Άρχισα να χοροπηδάω πάνω στη σανίδα και ευτυχώς γύρισε το μπροστινό μέρος. Σκέφτηκα ότι μου είπαν 45 μοίρες πρέπει να οδηγήσεις το σερφ σε περίπτωση που έχει τόσο αέρα και άρχισα και εγώ να κάνω τα δέλτα πέρα δώθε, μέχρι που βγήκα στην παραλία», θυμάται η Αναστασία Γερολυμάτου.

Δύο φορές Ρεκόρ Γκίνες…

Με απίστευτο αυθορμητισμό σχολιάζει τις αντιδράσεις που υπήρξαν, όταν κατέκτησε δύο φορές το ρεκόρ Γκίνες. «Όλοι μου έλεγαν ότι αυτό που πέτυχα είναι πρωτοφανές σε αυτή την ηλικία, αλλά για μένα ήταν παιχνιδάκι, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου». Και βέβαια, δεν έχει σκοπό να το βάλει κάτω… «Θα πάω και για τρίτο ρεκόρ, γιατί όχι εάν είμαι γερή μου το έχουν προτείνει και τα παιδιά που έχω διδάξει, ειδικά ο Δημήτρης Δελληγιάννης που είναι συνεχώς δίπλα σε ό,τι κάνω».

«Να μην τα παρατάς όσο χρονών και αν είσαι…»

Παρά τα 88 της χρόνια, η Αναστασία Γερολυμάτου συνεχίζει να εντυπωσιάζει όσους τη βλέπουν να δαμάζει τα κύματα. «Πάρα πολλοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μια γυναίκα 88 ετών κάνει σέρφινγκ και μπορεί να δαμάσει τα κύματα, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Πιστεύω ότι δεν παίζει καμία σημασία η ηλικία αλλά σημασία έχει να μην τα παρατάς όσο χρονών και να είσαι. Εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω και ας είμαι μεγάλη σε ηλικία, μου κάνει καλό, περνάω πάρα πολύ όμορφα στη θάλασσα», εξηγεί.

«Πρέπει να είμαι καλή και όταν έχει πολύ αέρα…»

Μέσα από αυτή την εμπειρία διαμόρφωσε και τη φιλοσοφία που μεταφέρει στους νεότερους, όπως η ίδια επισημαίνει, «θεωρούσα ότι πρέπει να είμαι καλή ακόμα και όταν έχει πολύ αέρα και πολλά κύματα και εγώ απαιτούσα από τον εαυτό μου να τα ξέρω όλα καλά. Δεν είναι όμως έτσι, θέλει σιγά σιγά να μάθεις στην αρχή να κάνεις όλες τις κινήσεις, να γυρνάς και ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορείς με ασφάλεια να ανοιχτείς. Αυτό συμβουλεύω και τα νέα παιδιά, να γνωρίζουν καλά όλους τους χειρισμούς, να έχουν υπομονή και να μάθουν όλα όσα χρειάζεται να ξέρουν για να μπορούν να το απολαύσουν με ασφάλεια».

Η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει εμπνεύσει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με το άθλημα και διευκρινίζει πως έχει τεράστια αξία γι’ αυτήν το ότι, «έχω παρακινήσει πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα και μαζί να στολίζουμε τη θάλασσα και να ασχολούμαστε με ωραία σπορ που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Πραγματικά πολλά παιδιά ήρθαν για να μάθουν και συνεχίζουν να ασχολούνται. Δύσκολο είναι για τα παιδιά που εργάζονται σκληρά και πρέπει να βρουν τον χρόνο να ασχοληθούν, όταν όμως κάτι σου αρέσει πάντα βρίσκεις τον τρόπο».

Νίκος Κακλαμανάκης: «Μαθαίνεις να πέφτεις καλύτερα και να σηκώνεσαι γρηγορότερα»

Με τη δική του ξεχωριστή πορεία στο άθλημα, ο ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης περιγράφει τη σχέση ζωής που έχει αναπτύξει με τη θάλασσα και τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως, «δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μου γλίστρημα στα κύματα με τη βοήθεια του ανέμου στα 11 μου χρόνια στο βαθύ μπλε του Αιγαίου», και διευκρινίζει πως η ιστιοσανίδα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα άθλημα, «το απόλυτο άθλημα ελευθερίας και επαφής με τη θάλασσα που αξιοποιεί τη δύναμη της φύσης, τόσο το νερό όσο και τον άνεμο, είναι η ιστιοσανίδα (windsurf). Κοντά της, μέσα στη θάλασσα μεγάλωσα, αισθάνομαι ζωντανός και καλύτερος άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις, όμως στο τέλος μαθαίνεις να πέφτεις καλύτερα και να σηκώνεσαι γρηγορότερα. Έμαθα τη ζωή μέσα από τη θάλασσα».

Στέλνοντας μήνυμα στη νέα γενιά, τονίζει πως, «τα παιδιά να αναζητήσουν την ελευθερία, τα όρια και να μάθουν να σέβονται τον χώρο που αγωνίζονται. Σου δίνει τη δυνατότητα να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να αναπτύξεις μια σχέση ζωής με τη φύση», και παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, «το περιβάλλον είναι το “γήπεδό” μας και ο απαραίτητος σεβασμός στον χώρο που αγωνιζόμαστε αποτελεί όχι απλά ανάγκη και προτεραιότητα αλλά στάση ζωής. Ως de facto πρεσβευτές της θάλασσας και της προστασίας της φύσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτόν τον πλανήτη. Οι πράξεις ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε σημαντικότερες από τα λόγια».

Μεγαλύτερη στήριξη… περισσότερη διαφάνεια

Αναφερόμενος στις προοπτικές του αθλήματος στην Ελλάδα, ο Νίκος Κακλαμανάκης ζητά μεγαλύτερη στήριξη και περισσότερη διαφάνεια. «Δεν νοείται να έχουμε τα καλύτερα ιστιοπλοϊκά “γήπεδα” στον κόσμο, μάλιστα 12 μήνες τον χρόνο σχεδόν, και να είμαστε τόσο πίσω από τις κορυφαίες χώρες σε ολυμπιακό επίπεδο στην ιστιοπλοΐα. Η γνώση και οι αξίες όσων τόλμησαν και νίκησαν πρέπει να μεταλαμπαδεύονται και όχι να μας πολεμούν», σημείωσε ο Νίκος Κακλαμανάκης .