Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/6) – Ξεκινούν τα νοκ άουτ του Μουντιάλ

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Το πρώτο ματς για τους 32 του Μουντιάλ και η δράση σε Ράλι Ακρόπολις 2026, Formula 1 και Moto GP ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:25 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS15 Λουτράκι 1

09:35 COSMOTE SPORT 7 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν – 2ος Αγώνας

10:35 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)

12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Αγώνας Μηχανοκίνητα

16:20 COSMOTE SPORT 7 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ολλανδία (2ος Αγώνας)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Παρίσι

19:00 Mega News 3ο Piraeus Street Long Jump Στίβος

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Stoiximan AegeanBall Festival

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νότια Αφρική – Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο