Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/6) – Ξεκινούν τα νοκ άουτ του Μουντιάλ

Το πρώτο ματς για τους 32 του Μουντιάλ και η δράση σε Ράλι Ακρόπολις 2026, Formula 1 και Moto GP ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:25 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα
09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS15 Λουτράκι 1
09:35 COSMOTE SPORT 7 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν – 2ος Αγώνας
10:35 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)
12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)
14:00 COSMOTE SPORT 5 HD EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Αγώνας Μηχανοκίνητα
16:20 COSMOTE SPORT 7 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ολλανδία (2ος Αγώνας)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Παρίσι
19:00 Mega News 3ο Piraeus Street Long Jump Στίβος
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Stoiximan AegeanBall Festival
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νότια Αφρική – Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο