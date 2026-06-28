Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του ισογείου

Φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Πλατεία Κάνιγγος, επί της Οδού Δώρου, με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο, σε αποθηκευτικό χώρο με κλινοσκεπάσματα, γεμίζοντας καπνούς το οκταώροφο κτίριο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε ξενοδοχείο στην Πλατεία Κάνιγγος, στην Οδό Δώρου.
  • Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο.
  • Το εσωτερικό του ξενοδοχείου έχει γεμίσει καπνούς, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή κινδυνεύοντα άτομα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε ξενοδοχείο στην Οδό Δώρου, κοντά στην Ομόνοια Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο και σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται κλινοσκεπάσματα.  Το εσωτερικό του οκταώροφου ξενοδοχείου έχει γεμίσει καπνούς, ωστόσο προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στους υπόλοιπους ορόφους.

Αυτή την ώρα γίνονται έρευνες από αστυνομικούς και πυροσβέστες για τυχόν εγκλωβισμένους, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι κάποιο άτομο κινδυνεύει.

 

 

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