Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια – Ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του ισογείου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε ξενοδοχείο στην Οδό Δώρου, κοντά στην Ομόνοια Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο και σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται κλινοσκεπάσματα. Το εσωτερικό του οκταώροφου ξενοδοχείου έχει γεμίσει καπνούς, ωστόσο προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στους υπόλοιπους ορόφους.

Αυτή την ώρα γίνονται έρευνες από αστυνομικούς και πυροσβέστες για τυχόν εγκλωβισμένους, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι κάποιο άτομο κινδυνεύει.