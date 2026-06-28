Γεωργιάδης για Τσίπρα: Τον ευχαριστούμε για τη δημόσια αναγνώριση για την καλή μας δουλειά

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Με μία σκωπτική και παράλληλα απολογιστική ανάρτηση για ό,τι έπραξε η κυβέρνηση της ΝΔ στην Οικονομία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ευχαριστεί τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για… «την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα», όπως αναφέρει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γράφει στην ανάρτησή του στο Χ: «Κάπου, τον Ιούλιο του 2019, με τα πουλάκια να τιτιβίζουν στα δέντρα, άνοιξε τα πανέμορφα ματάκια της η κυρα-Οικονομία μετά από ένα βαθύ ύπνο 10 χρόνων, και είπε μέσα της: “Αρκετά κοιμήθηκα ήρθε η ώρα τώρα να υπεραποδώσω”. Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν, ήταν να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και τις εισφορές και να προσελκύσει δισεκατομμύρια επενδύσεων στη χώρα».

Και συνεχίζει την εξιστόρησή του ο υπουργός…

«Αλλά αυτό δεν έφτανε, της κυρα-Οικονομίας. Άρχισε να ξεπληρώνει τα υπέρογκα χρέη της πιο γρήγορα απ’ όσο ποτέ πίστευαν οι κακόπιστοι δανειστές μας.

Αναβάθμισε το αξιόχρεο της χώρας στην Επενδυτική βαθμίδα, από την κατηγορία “σκουπίδια” που είχαν τα Ελληνικά ομόλογα.

Αύξησε το βασικό μισθό κατά 60% μέσα σε 6 χρόνια

Ξεκίνησε να εκτελεί πολλές εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη τη χώρα

Ενίσχυσε την Άμυνα της χώρας στην κατηγορία “Αστακού”.

Ανακαινίζει εκατοντάδες νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας.

Διατηρεί μία επιδοματική πολιτική που σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετώπισε τις κρίσεις της Πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τα καύσιμα.

Έκανε συμφωνίες που θα καταστήσουν την Ελλάδα διαμετακομιστικό, ενεργειακό και επικοινωνιακό κόμβο και κόμβο δεδομένων για όλη τη ΝΑ Ευρώπη και Μ. Ανατολή.

Σύναψε συμφωνίες για την εξόρυξη αερίου από τα Νότια της Κρήτης και τη Δυτική Ελλάδα.

Μείωσε την Ανεργία στο μισό Δημιούργησε ισχυρές συμμαχίες με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ και η Ινδία ακολουθεί.

Δημιούργησε μία από τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη

Μείωσε τη φοροδιαφυγή στο μισό και έφερε στα ταμεία 6-7 δισεκατομμύρια περισσότερα σε φόρους κάθε έτος, αν και είχε μειώσει τους συντελεστές. Κατάφερε, μέσα σε 7 χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλα ελλείμματα και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά…… »

Καταλήγει την ιστορία του γράφοντας: «Αυτά έκανε που λέτε, καλά μου παιδιά, η κυρα-Οικονομία, και ήταν τόσο αποτελεσματική, που ο “Κυριάκος” καθόταν σε μία γωνία και την παρακολουθούσε έκπληκτος να υπεραποδίδει, και ο «Άχαστος» Ηγέτης Αλέξης Τσίπρς ένιωθε δυστυχής που δεν πρόλαβε να την δει να υπεραποδίδει, όσο ο ίδιος ήταν ΠΘ… Μόνον που Αλέξη μου όλα αυτά δεν τα έκανε η Οικονομία από μόνη της, αλλά διότι είχαμε αυτή την συγκεκριμένη Κυβέρνηση και τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Και ευχαριστούμε για την δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα».