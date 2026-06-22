Άδωνις Γεωργιάδης στην διαδικτυακή συζήτηση με τον Στέφανο Κασσελάκη: Σιχαίνομαι το φακελάκι, μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη νοσηλευτών

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη, στο YouTube. Η συζήτηση είχε ως βασικό θέμα τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο της Υγείας και τη λειτουργία του ΕΣΥ, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην πολιτική επικαιρότητα.

Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε το κόμμα «Δημοκράτες», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα και στις προκλήσεις του δημόσιου συστήματος υγείας. Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube. Ο κ. Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε θετικά και συμμετείχε στη ζωντανή εκπομπή.

Η συζήτηση για το ΕΣΥ και την ιδιωτική ασφάλιση

Στο ξεκίνημα της εκπομπής προβλήθηκε βίντεο με τις απόψεις πολιτών για το ΕΣΥ. Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του δημόσιου συστήματος υγείας είναι οι δωρεάν υπηρεσίες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Ο υπουργός Υγείας του απάντησε ότι του εύχεται να μην πάθει ποτέ τίποτα, αλλά, αν χρειαστεί, «θα σε φροντίσουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ως σημαντικό πρόβλημα την έλλειψη νοσηλευτών, ενώ ανέφερε ότι το ΕΣΥ καλείται να αντιμετωπίσει περίπου 85.000 περιστατικά ημερησίως. «Μην πυροβολείτε το ΕΣΥ», είπε, ενώ υπερασπίστηκε και το σύστημα των ραντεβού μέσω του 1566.

Ο υπουργός Υγείας συνέκρινε το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών με αυτό της Ελλάδας. Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν ομοσπονδιακές κλινικές, αλλά, κατά βάση, οι πολίτες χρειάζεται να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να έχουν ιατρική κάλυψη.

Οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν ότι υπάρχει έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον χώρο της Υγείας είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Για τη μεγάλη αναμονή στα ραντεβού, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι πλέον οι πολίτες μπορούν να βρουν ραντεβού μέσω διαδικτύου μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αναφορά στο «φακελάκι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι το «φακελάκι» εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ ανέφερε ότι δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ο υπουργός Υγείας είπε ότι οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί, ενώ πρόσθεσε ότι οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν πλέον να ασκούν και ιδιωτικό έργο.

«Το φακελάκι υπάρχει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες ημέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι κανόνας. Σε όλα τα νοσοκομεία. Σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω μη νομίζουμε ότι είναι καμία ελληνική εφεύρεση. Εγώ το σιχαίνομαι προσωπικά. Πιστεύω ότι ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι οι μεταρρυθμίσεις που ήδη κάνουμε. (…)», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω».

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι οι γιατροί θα έπρεπε να αμείβονται με βάση τους μισθούς της αγοράς του ιδιωτικού τομέα.

Η συζήτηση για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ

Στη συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα, ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με αιχμηρό σχόλιο, λέγοντάς του: «Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή;». «Το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου», απάντησε ο Κασσελάκης.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τα ποσοστά που λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ανέφερε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είχε σε καλύτερη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν απομακρύνθηκε από την ηγεσία του κόμματος.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, και απαντώντας σε ερώτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι συχνά είναι προκλητικός στον δημόσιο λόγο του. Όπως είπε, μπήκε στην πολιτική για να «σπάσει» την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ακόμη ότι είναι «μονιασμένος με όλους», υποστηρίζοντας ότι έχει πολύ καλή σχέση με τους περισσότερους πολιτικούς του αντιπάλους. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα εγκαταλείψει τις ιδεολογικές του μάχες.

Οι αναφορές σε γιατρούς, φάρμακα και χειρουργεία

Επιστρέφοντας στα ζητήματα της Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι την Πέμπτη θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για την προκήρυξη 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι θέσεις θα καλυφθούν.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα το καλοκαίρι και φεύγουν με σακούλες φάρμακα», γιατί στις χώρες τους οι τιμές είναι τριπλάσιες.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε επίσης ότι έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών σε χειρουργεία στο ΕΣΥ. «Είναι δυνατόν να μου λένε ότι θέλω να το παραδώσω σε ιδιώτες;» υπογράμμισε.