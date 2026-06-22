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Μουντιάλ 2026 – Αργεντινή-Αυστρία 2-0: Πρόκριση η «Αλμπισελέστε», δυο γκολ και ρεκόρ ο Μέσι – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0 στο Ντάλας, εξασφαλίζοντας την πρόκριση και την πρώτη θέση στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε δύο γκολ, αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Αθλητισμός

Μουντιάλ, Αργεντινή, Μέσι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους «32», εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του 10ου ομίλου.
  • Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ με 18 τέρματα, ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ με δύο γκολ, ένα στο 38΄ και ένα στις καθυστερήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον Μέσι να γίνεται πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους «32», εξασφαλίζοντας -ουσιαστικά- και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Ήταν ένα ματς το οποίο αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του επικείμενου ρεκόρ του Μέσι. Και ξεκίνησε ιδανικά, ως προς αυτό, με την Αργεντινή να κερδίζει πέναλτι σε ανατροπή του Λαουτάρο από τον Πος. Ο Μέσι έστησε τη μπάλα στη βούλα, όμως έστειλε τη μπάλα άουτ στο 10΄! Παρόλα αυτά, φαινόταν ότι ο Pulga ήταν σε (ακόμα μία) μεγάλη μέρα, σε κάθε άγγιγμα της μπάλας. Έτσι, το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 38΄ ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970).

Τα δύο γκολ του Μέσι:

 

Τα highlights του αγώνα:

Διαιτητής: Αμίν Ομάρ (Αίγυπτος)
Κίτρινες : Μεντίνα, Παρέδες – Πος, Λάιμερ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμ. Μαρτίνες, Λισ. Μαρτίνες, Ρομέρο (58΄ Οταμέντι), Μεντίνα (82΄ Ταλιαφίκο), Μολίνα, Ντε Πολ (82΄ Παρέδες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Μέσι, Αλμάδα (64΄ Άλβαρες), Λαουτ. Μαρτίνες (64΄ Γκονζάλες)

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ράνγκνικ): Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος (68΄ Πρας), Αλάμπα (68΄ Φριντλ), Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σμιντ (78΄ Βίμερ), Λάιμερ, Ζάμπιτσερ, Βάνερ (68΄ Αρναούτοβιτς), Γκρέγκοριτς (85΄ Τσούκουε)

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