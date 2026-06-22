Μουντιάλ 2026: Ο μύθος Μέσι έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Κλόζε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε ένα κατόρθωμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε αξεπέραστο, καθώς πέτυχε το 17ο τέρμα του σε Μουντιάλ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των ανδρών.

Συγκεκριμένα, στο 39′ η Αργεντινή αναπτύχθηκε υποδειγματικά από τα δεξιά, ο Μεντίνα γύρισε την μπάλα στο όριο της περιοχής και ο Μέσι εκτέλεσε με το αριστερό, γράφοντας ιστορία με ένα από τα χαρακτηριστικά τελειώματα της θρυλικής του καριέρας.

Πλέον, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών μετράει 17 γκολ και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας των ανδρών. Παράλληλα, ισοβαθμεί στη σχετική λίστα και των δύο φύλων, καθώς η Βραζιλιάνα Μάρτα έχει πετύχει 17 τέρματα στην τεράστια καριέρα της στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Δείτε το γκολ:

Ο Μέσι είχε την ευκαιρία να «σπάσει» το ρεκόρ του Κλόζε και νωρίτερα, ωστόσο αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.