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Μουντιάλ 2026: Ο μύθος Μέσι έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Κλόζε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε ένα ιστορικό κατόρθωμα στο Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας το 17ο τέρμα του και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της λίστας των ανδρών.

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Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι, Αργεντινή-Αλγερία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε το 17ο τέρμα του σε Μουντιάλ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των ανδρών.
  • Το ιστορικό γκολ σημειώθηκε στο 39′ με ένα χαρακτηριστικό τελείωμα του Αργεντινού σούπερ σταρ.
  • Πλέον, ο Μέσι μετράει 17 γκολ και ισοβαθμεί στη σχετική λίστα και των δύο φύλων με τη Βραζιλιάνα Μάρτα.

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Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε ένα κατόρθωμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε αξεπέραστο, καθώς πέτυχε το 17ο τέρμα του σε Μουντιάλ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των ανδρών.

Συγκεκριμένα, στο 39′ η Αργεντινή αναπτύχθηκε υποδειγματικά από τα δεξιά, ο Μεντίνα γύρισε την μπάλα στο όριο της περιοχής και ο Μέσι εκτέλεσε με το αριστερό, γράφοντας ιστορία με ένα από τα χαρακτηριστικά τελειώματα της θρυλικής του καριέρας.

Πλέον, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών μετράει 17 γκολ και βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας των ανδρών. Παράλληλα, ισοβαθμεί στη σχετική λίστα και των δύο φύλων, καθώς η Βραζιλιάνα Μάρτα έχει πετύχει 17 τέρματα στην τεράστια καριέρα της στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Δείτε το γκολ:

Ο Μέσι είχε την ευκαιρία να «σπάσει» το ρεκόρ του Κλόζε και νωρίτερα, ωστόσο αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.

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