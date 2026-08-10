Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με 456 drones στη Ρωσία: Χτύπημα σε διυλιστήριο στο Ταταρστάν – 12 νεκροί και 39 τραυματίες

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Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη Ρωσία και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη τη νύχτα προς Δευτέρα (10/8), με το Κίεβο να επιβεβαιώνει πλήγμα σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ταταρστάν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε συνολικά 456 ουκρανικά drones πάνω από 16 περιφέρειες της Ρωσίας, τη Μόσχα, την κατεχόμενη Κριμαία και την περιοχή Κρασνοντάρ.

❗️In the occupied Donetsk region, Ukrainian drones attacked energy infrastructure at night. pic.twitter.com/KO8y9kcM8x — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 10, 2026

Στο στόχαστρο το διυλιστήριο Taneco

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το πλήγμα στο Νιζνεκάμσκ της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο Taneco. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν drones να πετούν πάνω από την πόλη την ώρα της επίθεσης.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν το διυλιστήριο Taneco, αναφέροντας ότι μετά την επίθεση ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις. Η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του επικεφαλής του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάνοφ, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 39 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση στο Νιζνεκάμσκ. Οι συγκεκριμένοι απολογισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πλήγματα και σε Μπέλγκοροντ, Κριμαία και κατεχόμενα εδάφη

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, μία γυναίκα φέρεται να σκοτώθηκε στο χωριό Νοβάγια Ταβολζάνκα, στην περιοχή Σεμπέκινο, όταν drone έπληξε τον χώρο ιδιωτικής κατοικίας, σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, εκρήξεις και πυρά αναφέρθηκαν στη Συμφερούπολη της κατεχόμενης Κριμαίας, ενώ τμήματα της πόλης έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης πλήγματα εναντίον ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Μεταξύ των στόχων ήταν μονάδα επισκευών στο Χρουστάλνι της περιφέρειας Λουχάνσκ, αποθήκη στρατιωτικής εφοδιαστικής στη Νοβοσελίντιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ και αποθήκη πυρομαχικών πυροβολικού στο Μποΐκοβε.

Η αποτίμηση των ζημιών στις εγκαταστάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ukrainian drones struck a series of targets across Russia and occupied territory overnight. Drones set fire to the Galaktika shopping center in Makiivka, a former Epicentr seized by Russian forces in 2014. They also struck the oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, while… pic.twitter.com/jcDW2Je7vA — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Συνεχίζονται τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

Η νέα επιχείρηση έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά από σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας.

Στις 8 Αυγούστου, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εκτοξευτή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 «Triumph» στην περιοχή Κρασνοντάρ, λίγες ώρες αφότου, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, είχε χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας.

Την ίδια ημέρα, ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν επίσης δύο ρωσικά διυλιστήρια, στο Σιζράν της περιφέρειας Σαμάρα και στο Ίλσκι της περιοχής Κρασνοντάρ, προκαλώντας πυρκαγιές.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, αποθηκών πυρομαχικών και στρατιωτικών υποδομών, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν οι οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.