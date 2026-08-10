Γροιλανδία: Γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε προκαλώντας τεράστια κύματα – Εντυπωσιακό βίντεο

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, καταγράφηκε στα ανοιχτά της Ιλουλισάτ στη Γροιλανδία, όταν ένα γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε ολοκληρωτικά, προκαλώντας αναταραχή στην επιφάνεια της θάλασσας και στέλνοντας τεράστια κύματα προς την ακτή.

Η ανατροπή ενός τόσο μεγάλου όγκου πάγου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, αλλά και μια υπενθύμιση της τεράστιας μάζας που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το μεγαλύτερο μέρος ενός παγόβουνου δεν είναι ορατό από την επιφάνεια: μόλις περίπου το 11% του συνολικού όγκου του προεξέχει πάνω από το νερό, ενώ το υπόλοιπο 89% παραμένει βυθισμένο.

Η στιγμή της ανατροπής καταγράφηκε από κάμερα που βρισκόταν στην περιοχή, αποτυπώνοντας τη θεαματική μετακίνηση του παγόβουνου και τα κύματα που ακολούθησαν. Η ξαφνική αλλαγή ισορροπίας μπορεί να συμβεί όταν ένα παγόβουνο χάνει μέρος της μάζας του, λιώνει ή μεταβάλλεται η κατανομή του βάρους του, με αποτέλεσμα να περιστραφεί ώστε να βρει μια νέα, πιο σταθερή θέση μέσα στο νερό.

Το φαινόμενο αναδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο το γεγονός, ότι αυτό που βλέπουμε στην επιφάνεια ενός παγόβουνου αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα της πραγματικής του διάστασης.