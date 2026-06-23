Άδωνις Γεωργιάδης: Το backstage βίντεο από τη συζήτηση με τον Κασσελάκη – Η συνάντηση με τον Τάιλερ Μακμπέθ και τη.. Φάρλι

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ backstage υλικό από τη συζήτησή του με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντας τον διάλογο «πολιτισμένο». Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Τάιλερ Μακμπέθ και στην ιδέα για εξειδικευμένους νοσηλευτές στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμένου διαλόγου.

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Πολιτική

Κασσελάκης Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσα από μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε backstage υλικό από τη συζήτηση που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη, τονίζοντας πως «στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί».
  • Ο κ. Γεωργιάδης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Τάιλερ Μακμπέθ και να συζητήσει μαζί του για την ιδέα των εξειδικευμένων νοσηλευτών, χαρακτηρίζοντας τον διάλογό τους «πολιτισμένο».
  • Σχετικά με τις προτάσεις των Δημοκρατών, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ορισμένες είναι «αρκετά ενδιαφέρουσες και προωθημένες», όπως η σύνδεση της αμοιβής του ιατρικού προσωπικού με την αποδοτικότητα.
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Μέσα από μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε backstage υλικό από τη συζήτηση που είχε το βράδυ της Δευτέρας με τον Στέφανο Κασσελάκη. Χαρακτηρίζοντας τον διάλογό τους «πολιτισμένο», ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε πλάνα τόσο από την στιγμή που καταφθάνει στον χώρο, όπου πραγματοποιήθηκε η συζήτηση, όσο και από τη συνάντησή του με τον σύζυγο του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ.

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Στο περιθώριο της συζήτησης που είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασσελάκη για την Υγεία, ο υπουργός Υγείας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και τη σκυλίτσα Φάρλι, η οποία φαίνεται ότι τον «κέρδισε» με την πρώτη ματιά.

«Χθες το βράδυ διεξήχθη το debate μας με τον Στέφανο Κασσελάκη για το ΕΣΥ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τον κ. Tyler McBeth και την ιδέα του για μεταφορά και στην Ελλάδα ενός θεσμού (του εξειδικευμένου νοσηλευτού) που τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ και κυρίως να ακούσω τα παράπονα των πολιτών και να ακούσω και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των Δημοκρατών διότι έγινε μία πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Δείτε τη συζήτηση Γεωργιάδη – Κασσελάκη με θέμα την Υγεία

«Ορισμένες προτάσεις των Δημοκρατών είναι ενδιαφέρουσες και προωθημένες»

Σχετικά με τη συζήτηση που είχε το βράδυ της Δευτέρας με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στον Realfm 97,8: «Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί προσπάθησε με την πρόσκληση που μου απηύθυνε και τον τρόπο που έγινε η συζήτηση, να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν βρίσκεις πάντα ευήκοα ώτα από την πλευρά της Αριστεράς. Στην πολιτική είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη Δημοκρατία και χθες είχαμε μία πολιτισμένη συζήτηση».

«Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις των Δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και προωθημένες, πχ συνδέουν την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού στοιχείου με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Και δεξιά λογική, ας το πούμε έτσι. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σχετικά με την πρόταση του Τάιλερ ΜακΜπεθ για εξειδικευμένους νοσηλευτές, όπως υπάρχουν στις ΗΠΑ, τόνισε: «Ίσως να έχει κάποιον ενδιαφέρον διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών, δεν υπάρχει κανένας να θέλει να σπουδάσει γενικός γιατρός, και ίσως να ήταν μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταλανίζει».

 

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