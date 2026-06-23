Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, σε βάθος 28 μέτρων

Μία νάρκη εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, σε βάθος 28 μέτρων, κατά τη διάρκεια επανελέγχου για το έργο επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Για τον εντοπισμό ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Επανομή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία νάρκη εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, σε βάθος 28 μέτρων, σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα.
  • Ο εντοπισμός της νάρκης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επανελέγχου στο πλαίσιο του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.
  • Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία νάρκη εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, σε βάθος 28 μέτρων, σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό νάρκης, στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, κατά τη διάρκεια επανελέγχου στο πλαίσιο του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 28 μέτρων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ