Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων

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Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.