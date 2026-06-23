Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση, επιφυλασσόμενη να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ και η εισαγγελέας είχε προτείνει την απόρριψη των αιτημάτων στο παρόν δικονομικό στάδιο.

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δίκη Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων.
  • Το δικαστήριο απέρριψε ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων, επιφυλασσόμενο να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
  • Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απόρριψη των αιτημάτων, καθώς η εμφάνιση των κατηγορουμένων δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.

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Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Δίκη για τα Τέμπη: Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Δίκη για Τέμπη: Στις 23 Ιουνίου συνεχίζεται η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης επί της πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης

Η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.

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