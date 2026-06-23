Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για Αβραμόπουλο: Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη – Έχετε ακούσει ποτέ μίζα φορολογημένη και δηλωμένη στο πόθεν έσχες;

«Παράλογη» χαρακτήρισε την υπόθεση Αβραμόπουλου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφήνοντας αιχμές κατά των βελγικών αρχών. «Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη στο πόθεν έσχες και φορολογημένη; Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Βέλγιο, εμένα όμως μου αρέσει πάντα η λογική» είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Θυμάμαι ότι τον Δεκέμβριο του 2022 συνέλαβαν την κ. Καϊλή και την είχαν προφυλακίσει. Ύστερα από μερικούς μήνες, την αποφυλάκισαν, ελλείψει στοιχείων. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και δεν έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη. Ασχολείται κανείς στην Ελλάδα ότι μια Ελληνίδα πολίτης και μάλιστα πρώην Ευρωβουλευτής ταλαιπωρείται με τέτοιο βαθμό κακοδικίας; Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ένα δικαστικό σύστημα που έκρινε έναν άνθρωπο άξιο να προφυλακιστεί, ένα πολύ σκληρό μέτρο, δεν έχει καταφέρει να βρει στοιχεία για να ασκήσει δίωξη. Στο Βέλγιο, έχει παραιτηθεί ο αρχικός ανακριτής σε αυτή την υπόθεση και του έχει ασκηθεί δίωξη. Το ίδιο έχει γίνει και με τον πρώτο εισαγγελέα. Το έχει αναλάβει άλλος εισαγγελέας.

Προφανώς οι Βέλγοι, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ξεμπλέξουν, έστειλαν κλήση στον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει, δεν ξέρω γιατί το αποφάσισε αυτό, έτσι έκρινε, και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Μιλάμε για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε έγγραφη άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή την ΜΚΟ, του παρασχέθηκε άδεια να αμείβεται, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχες του και τη φορολογική του δήλωση, και αυτό, τρία χρόνια μετά, θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας» πρόσθεσε, ενώ ερωτηθείς εάν θεωρεί πειστικές τις απαντήσεις του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της ΝΔ, τόνισε: «Εμένα μου αρέσει να ακολουθώ τη λογική. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν αν θα ασκήσουν διώξεις».

Τι είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη

Σχετικά με τη συζήτηση που είχε το βράδυ της Δευτέρας με τον Στέφανο Κασσελάκη, ανέφερε: «Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί προσπάθησε με την πρόσκληση που μου απηύθυνε και τον τρόπο που έγινε η συζήτηση, να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν βρίσκεις πάντα ευήκοα ώτα από την πλευρά της Αριστεράς. Στην πολιτική είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη Δημοκρατία και χθες είχαμε μία πολιτισμένη συζήτηση».

«Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις των Δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και προωθημένες, πχ συνδέουν την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού στοιχείου με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Και δεξιά λογική, ας το πούμε έτσι. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ σχετικά με την πρόταση του Τάιλερ ΜακΜπεθ για εξειδικευμένους νοσηλευτές, όπως υπάρχουν στις ΗΠΑ, τόνισε: «Ίσως να έχει κάποιον ενδιαφέρον διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών, δεν υπάρχει κανένας να θέλει να σπουδάσει γενικός γιατρός, και ίσως να ήταν μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταλανίζει».

Για το κόμμα Σαμαρά

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι ελπίζει στο τέλος να επικρατήσει η λογική. «Είναι τελείως αφύσικο ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα κατά της ΝΔ. Από όποια σκοπιά και αν το πάρεις είναι αφύσικο. Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο κ. Σαμαράς τιμήθηκε από την παράταξη ως πρόεδρος και πρωθυπουργός της, τίμησε την παράταξη επειδή υπηρέτησε την πατρίδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, έχασε την όρασή του από το ένα μάτι για την Ελλάδα, μπαίνοντας εκείνη την ημέρα στο αεροπλάνο και καταστρέφοντας την επέμβαση που έκανε στο μάτι του. Εγώ έχω ζήσει τον κ. Σαμαρά ως πρωθυπουργό, τα ξενύχτια και τις αγωνίες για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτά δεν ξεγράφονται από την ιστορία του» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι συνομιλεί με τον κ. Σαμαρά, αλλά όχι πολιτικά, ενώ ερωτηθείς εάν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό, σχολίασε: «Η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και ο τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες, αν και λιγότεροι σε αριθμό μπορούσαν να κερδίζουν μεγαλύτερους στρατούς, ήταν η δημιουργία της φάλαγγος, δηλαδή της παράταξης. Το μόνο πράγμα από το οποίο κινδύνευε η φάλαγγα, ήταν η διάσπαση, η ρήξη της παράταξης. Δεν πρέπει να σπας ποτέ την παράταξη. Η παράταξη είναι ιερό πράγμα, δεν το σπας».