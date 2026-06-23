Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά ΝΔ με 28,1%, στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 14,5% – Τι πιστεύουν οι πολίτες για τα νέα κόμματα

Νέες ισορροπίες καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr, καθώς η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τα ποσοστά της σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της μέτρησης.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 17 Ιουνίου με 22 Ιουνίου 2026 σε δείγμα 3.419 ατόμων.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τα ποσοστά της κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, συγκεντρώνοντας 28,1%, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛΑΣ με 14,5%, και μάλιστα ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 12,3%, ακριβώς στο ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 7,4%. Η Ελπίδα χάνει 2,1 μονάδες μέσα σε έναν μήνα και συγκεντρώνει ποσοστό 5,4%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,0%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,0%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,0%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5%, η Νίκη με 0,5% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 9,5%.

Τι λένε οι πολίτες για τα στελέχη ΕΛΑΣ και Ελπίδας

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται και η άποψη των πολιτών για τα νέα κόμματα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού.

Για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα, ενώ το 8% θεωρεί ότι πρόκειται για πρόσωπα με καλές προθέσεις, αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Σχετικά με το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, το 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία, το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα και το 2% κάνει λόγο για ανακύκλωση παλαιών πολιτικών προσώπων.

Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά στο σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό. Ποσοστό 6% απαντά είναι «πολύ πιθανό» να ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και ποσοστό 6% λέει «αρκετά». Το 8% δηλώνει «λίγο».

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα διακυβέρνησης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

Μισθοί, εργασία και στέγη στην κορυφή των αναγκών για τη νέα γενιά

Στο ερώτημα για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των νέων, οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά την πίεση της καθημερινότητας.

Το 50% επιλέγει μισθούς και εργασία, ενώ η στέγαση ακολουθεί με 26%, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τη νέα γενιά είναι η οικονομική αυτονομία. Η εκπαίδευση συγκεντρώνει 14%, η επιχειρηματικότητα 8%, ενώ μετακινήσεις και άλλες επιλογές περιορίζονται στο 1%.

Ακόμη πιο επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι ερωτηθέντες απέναντι στις προτάσεις για δωρεάν ή σημαντικά μειωμένες μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το 56% τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως προεκλογικό σύνθημα, ενώ το 28% τις θεωρεί αναγκαίο κοινωνικό μέτρο. Ποσοστό 16% των συμμετεχόντων τις αξιολογεί θετικά, αλλά δεν τις βλέπει ως προτεραιότητα.

Η άποψη των πολιτών για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης «διαβάζεται» από τους πολίτες κυρίως μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων. Το 48% εκτιμά ότι ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την απόφαση Ερντογάν είναι η προσπάθεια βελτίωσης της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας, ενώ το 22% αποδίδει ρόλο στην παρέμβαση Τραμπ. Ποσοστό 8% των ερωτηθέντων θεωρεί καθοριστικό το διαχρονικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.