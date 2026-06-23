Καλάβρυτα: Ολονύχτιο θρίλερ με 60χρονο που έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας – Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωσή του

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Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση ενός 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε δύσβατη δασική περιοχή, στα Καλάβρυτα, στήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη διάσωση ενός 60χρονου Έλληνα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι στο Κέρτεζη.

Ύστερα από κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ.

«Θρίλερ» με το ελικόπτερο

Ταυτόχρονα, κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο, το οποίο, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν -χαμηλή ορατότητα λόγω σκότους και πολύ δύσβατο σημείο- αδυνατούσε να προσεγγίσει το σημείο, όπου βρισκόταν ο τραυματίας.

Τελικά, οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ολονύχτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, προσέγγισαν τον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Πηγές ενημέρωσης σημειώνουν το γεγονός ότι οι κάτοικοι του χωριού συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Δείτε εικόνες από το kalavrytanews: