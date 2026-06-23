Γαστούνη: «Πίστεψα ότι το σκυλάκι απομακρύνθηκε» ισχυρίστηκε η οδηγός του αυτοκινήτου – Κακουργηματική δικογραφία σε βάρος της

Αντιμέτωπη με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος βρίσκεται η 60χρονη οδηγός, η οποία σκότωσε με το αυτοκίνητό της ένα υπερήλικο σκυλί, την περασμένη Πέμπτη στη Γαστούνη.

Σε βάρος της 60χρονης, που ταυτοποιήθηκε μέσα από βίντεο και καταθέσεις, σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία. Η ίδια έδωσε προφορική κατάθεση για το φρικτό περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, ενώ έλαβε προθεσμία 48 ωρών -για το πρωί της Τετάρτης- προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί.

«Υπέθεσα ότι πάτησα σε κάποιο “σαμαράκι”»

Η 60χρονη υποστηρίζει ότι δεν κατάλαβε ότι πέρασε με το αυτοκίνητό τους πάνω από τον σκύλο, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τον σκοτώσει και εγκατέλειψε το σημείο, γιατί φοβήθηκε.

«Είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι μπροστά μου, ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και όταν πίστεψα ότι το σκυλάκι απομακρύνθηκε, κινήθηκα με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να καταλάβω ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου», φέρεται να είπε η κατηγορούμενη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας διακρίνεται το αυτοκίνητο της 60χρονης να σταματά αρχικά, το σκυλάκι να διασχίζει με δυσκολία τον δρόμο και αμέσως μετά η οδηγός να ξεκινά με μικρή ταχύτητα και να τραντάζεται το όχημα, πατώντας το άτυχο ζώο.

«Δεν έγινε τράνταγμα του αυτοκινήτου, έγινε ένα μικρό ανασήκωμα. Υπέθεσα είτε ότι πάτησα σε κάποιο ‘’σαμαράκι’’ του δρόμου είτε σε κάποια πέτρα, δεδομένου ότι σε εκείνο το σημείο του δρόμου εκτελούνταν έργα», ισχυρίστηκε ακόμη η κατηγορούμενη στις αρχές.

Ο δικηγόρος της τόνισε πως η 60χρονη δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό και ενημερώθηκε από βίντεο που της έστειλε ο γιος της από τη Γερμανία.

«Η γυναίκα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, την επόμενη μέρα δηλαδή, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν ξέρει ότι έχει πατήσει σκυλάκι, δεν ξέρει τίποτα. Πώς ενημερώθηκε ότι έχει πατήσει το σκυλάκι; Από βίντεο που της έστειλε ο γιος της από τη Γερμανία. Και το Σάββατο, την άλλη μέρα, πήγε στην αστυνομία», είπε ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η ταυτοποίηση μέσω στοιχείων και μαρτυριών

Η ταυτοποίηση της 60χρονης, έγινε σύμφωνα με το ERTNews, το Σαββατοκύριακο, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πληροφοριών και καταθέσεων από πολίτες που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό.

Σοκ και προβληματισμός

Για ένα «αδιανόητο περιστατικό» έκανε λόγο η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.

Όπως ανέφερε, «το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο», ενώ σημείωσε ότι στην περιοχή εντοπίζονται πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του».

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων, επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που κινδυνεύουν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη φροντίδα, τη στείρωση και την προώθηση ζώων για υιοθεσία, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές.