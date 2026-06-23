Οι αρχαίοι αμφορείς από την Ρόδο που «ξεκλειδώνουν» το μαγνητικό πεδίο της Γης

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Πώς μπορεί ένα απλό κομμάτι αρχαίου πηλού να κρύβει τις απαντήσεις για τη συμπεριφορά του πλανήτη μας πριν από χιλιάδες χρόνια; Μια νέα, εντυπωσιακή διεθνής επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως μια αναπάντεχη σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία ελληνική κεραμική και τα μυστικά του σύμπαντος.

Στο επίκεντρο αυτής της ανακάλυψης βρίσκονται εμπορικοί αμφορείς από τη Ρόδο, οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι τους Αγίους Τόπους για να γίνουν οι απόλυτοι «μάρτυρες» της ιστορίας.

Μια διεθνής μελέτη χρησιμοποιεί ελληνιστικά κεραμικά με σφραγίδες της Ρόδου για να εντοπίσει απότομες αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο και να ρίξει φως στο σελευκιδικό οχύρωμα της Άκρας στην Ιερουσαλήμ.

Αυτό που μοιάζει με ένα απλό θραύσμα αμφορέα, από εκείνα που οι αρχαιολόγοι βρίσκουν κατά χιλιάδες στις ανασκαφές, είναι στην πραγματικότητα ένας καταγραφέας του μαγνητικού πεδίου της Γης με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Από τα εργαστήρια των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις ανασκαφές της Ιερουσαλήμ

Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, το Πανεπιστήμιο Αριέλ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο κατάφερε να εξαγάγει γεωμαγνητικές πληροφορίες υψηλής ανάλυσης από 24 κεραμικά θραύσματα που βρέθηκαν σε τρεις τοποθεσίες της Ιερουσαλήμ: την Πόλη του Δαβίδ, την Εβραϊκή Συνοικία και τον χώρο στάθμευσης Γκιβάτι.

Το αποτέλεσμα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Archaeometry, επιβεβαιώνει ότι το μαγνητικό πεδίο υπέστη μια δραματική κατάρρευση κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. και, επιπλέον, προσφέρει ένα αναπάντεχο εργαλείο για την ακριβή χρονολόγηση των πιο αμφιλεγόμενων αρχαιολογικών πλαισίων της ελληνιστικής Ιερουσαλήμ.

Πώς «μαγνητίζεται» η ιστορία μέσα σε ένα κομμάτι πηλού;

Για να κατανοήσει κανείς αυτό το εύρημα, πρέπει να θυμάται κάτι βασικό:

Όταν ένα κεραμικό σκεύος ψήνεται σε έναν κλίβανο, τα ορυκτά σιδήρου που περιέχει ευθυγραμμίζονται με το μαγνητικό πεδίο της Γης εκείνης της στιγμής.

Κατά την ψύξη, η καταγραφή αυτή «παγώνει» μέσα στον πηλό.

Χιλιάδες χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες μπορούν να επαναθερμάνουν αυτά τα δείγματα στο εργαστήριο, να μετρήσουν την ένταση του πεδίου που τα μαγνήτισε αρχικά και να προσδιορίσουν όχι μόνο την ισχύ του μαγνητικού πεδίου εκείνης της εποχής αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και την ημερομηνία κατά την οποία ψήθηκε το αντικείμενο.

Το σύνηθες πρόβλημα είναι ότι, για να είναι χρήσιμη αυτή η ημερομηνία, πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε κατασκευάστηκε το σκεύος.

Εδώ ακριβώς μπαίνουν στο παιχνίδι οι ροδιακοί αμφορείς.

Οι αμφορείς της Ρόδου ήταν τα μεγάλα δοχεία μεταφοράς οίνου της ελληνιστικής Μεσογείου.

Όμως, ο πραγματικός θησαυρός τους για τους αρχαιολόγους κρύβεται στις σφραγίδες που αποτυπώνονταν στις λαβές τους.

Αυτές οι σφραγίδες έφεραν δύο ονόματα:

Του κατασκευαστή και ενός ετήσιου άρχοντα, του «επώνυμου», ο οποίος έδινε το όνομά του στο έτος.

Καθώς οι άρχοντες αυτοί άλλαζαν κάθε δώδεκα μήνες, οι σφραγίδες δίνουν τη δυνατότητα για την αντιστοίχιση κάθε λαβής σε ένα συγκεκριμένο έτος ή, το πολύ, σε ένα διάστημα ενός ή δύο ετών.

Οι συγγραφείς της μελέτης το δηλώνουν ξεκάθαρα: οι ενσφράγιστες ροδιακές λαβές αποτελούν μια σπάνια ευκαιρία για τον συνδυασμό δεδομένων αρχαιοέντασης με έναν σχεδόν ετήσιο χρονολογικό έλεγχο.

Από τα δεκαεπτά θραύσματα ροδιακών λαβών που αναλύθηκαν, τα επτά πέρασαν τα αυστηρά φίλτρα ποιότητας και παρείχαν αξιόπιστες μετρήσεις.

Σε αυτά προστέθηκαν τέσσερα θραύσματα μεγάλων αποθηκευτικών πίθων που είχαν κατασκευαστεί τοπικά στην Ιερουσαλήμ ή στα περίχωρά της, τα οποία προσέφεραν ένα ευρύτερο χρονολογικό εύρος (μεταξύ 100 και 200 ετών), αλλά λειτούργησαν ως εξαιρετικά στοιχεία περιφερειακής αντίθεσης.

Κατάρρευση του μαγνητικού πεδίου σε μόλις 60 χρόνια

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν μια εντυπωσιακή εξέλιξη.

Γύρω στο 220 π.Χ., η εικονική αξονική διπολική ροπή (το τυπικό μέτρο σύγκρισης της έντασης του πεδίου σε παγκόσμιο επίπεδο) έφτανε τα 133 ZAm² (ζετααμπέρ ανά τετραγωνικό μέτρο).

Εξήντα χρόνια αργότερα, γύρω στο 160 π.Χ., ο αριθμός αυτός είχε βυθιστεί στα 87 ZAm².

Πρόκειται για μια πτώση που ξεπερνά το 30% σε μόλις δύο γενιές, με ρυθμό περίπου 0,8 ZAm² ανά έτος.

Τα νέα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο από τα τέλη του 3ου αιώνα έως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. και τεκμηριώνουν μια απότομη μείωση της έντασης του γεωμαγνητικού πεδίου κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ., σημειώνουν οι ερευνητές.

Αυτή η μείωση είχε ήδη εντοπιστεί σε προηγούμενες μελέτες για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ποτέ με τόσο υψηλή χρονική ανάλυση.

Τα περιφερειακά μοντέλα του μαγνητικού πεδίου, όπως το shawqIA, τα οποία υπολογίζονται με στατιστικές μεθόδους και τείνουν να εξομαλύνουν τις απότομες διακυμάνσεις, δεν αποτυπώνουν καθαρά αυτή την κατάρρευση.

Οι ροδιακοί αμφορείς, αντίθετα, την καταγράφουν με εξαιρετική σαφήνεια.

Ωστόσο, η μελέτη κάνει κάτι περισσότερο από το να επιβεβαιώσει ένα γνωστό φαινόμενο.

Αποδεικνύει επίσης ότι οι μαγνητικές μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η ίδια η χρονολόγηση των ροδιακών σφραγίδων, η ακριβής διαδοχή των οποίων αποτελεί ακόμα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ειδικών.

Οι ερευνητές πήραν αρκετά θραύσματα με ευρύ αρχαιολογικό χρονολογικό ορίζοντα (για παράδειγμα, το RH05, που είχε τοποθετηθεί στο διάστημα 234–199 π.Χ., και το RH08, στο διάστημα 198–161 π.Χ.) και συνέκριναν τις μαγνητικές τους εντάσεις με την καμπύλη αναφοράς. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό:

Το RH05, το οποίο θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 234 και 199 π.Χ., παρουσίασε ένταση πολύ παρόμοια με εκείνη του RH08.

Καθώς το πεδίο βρισκόταν σε πλήρη εξασθένηση, αυτό τοποθετεί το RH05 στο απώτατο τέλος του χρονολογικού του εύρους, κοντά στο 199 π.Χ.

Το RH08, από την πλευρά του, ταιριάζει καλύτερα στην αρχή του δικού του διαστήματος, επίσης γύρω στο 199/198 π.Χ.

Το RH06, το οποίο μοιράζεται το ίδιο διάστημα (198–161 π.Χ.), εμφανίζει χαμηλότερη ένταση, γεγονός που το τοποθετεί προς το τέλος αυτής της περιόδου, γύρω στο 161 π.Χ., όταν το πεδίο είχε ήδη εξασθενήσει σημαντικά.

Όπως αναφέρει το άρθρο:

Αυτό το παράδειγμα καταδεικνύει πώς οι μετρήσεις αρχαιοέντασης μπορούν να προστεθούν στις χρονολογικές συζητήσεις που βασίζονται στην παραδοσιακή κεραμική επιγραφική και το αρχαιολογικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαθέσιμες γεωμαγνητικές τάσεις υψηλής ανάλυσης και σύνολα δεδομένων με αυστηρή χρονολόγηση.

Η περίπτωση του πίθου HP06 και το φρούριο της Άκρας

Ένα από τα αποτελέσματα με τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό αντίκτυπο αφορά έναν τοπικό πίθο, τον HP06, ο οποίος εντοπίστηκε στα θεμέλια ενός glacis (μιας κεκλιμένης αμυντικής ράμπας) στον χώρο στάθμευσης Γκιβάτι.

Η δομή αυτή έχει συνδεθεί από ορισμένους αρχαιολόγους, όπως οι Μπεν-Αμί και Τσεχανόβετς, με την περίφημη Άκρα:

Το φρούριο που ο βασιλιάς των Σελευκιδών Αντίοχος Δ΄ διέταξε να χτιστεί στην Ιερουσαλήμ γύρω στο 167/168 π.Χ. για να ελέγχει την πόλη.

Ωστόσο, η ταύτιση αυτή είναι αμφιλεγόμενη.

Κάποιος σκεπτικισμός προέκυψε από την τυπολογική χρονολόγηση της σχετικής κεραμικής: ο πίθος HP06 αντιστοιχεί σε έναν τύπο ο οποίος, σύμφωνα με την παραδοσιακή ταξινόμηση, δεν εμφανίζεται πριν από το 130 π.Χ., γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη τη σύνδεσή του με την αρχική κατασκευή της Άκρας, αν και θα μπορούσε να ταιριάζει σε μια μεταγενέστερη φάση ή ανακατασκευή της.

Η μελέτη επιλύει το ζήτημα με πρωτοφανή ακρίβεια.

Μετρώντας τη μαγνητική του ένταση και συγκρίνοντάς την με την καμπύλη αναφοράς, οι συγγραφείς προσδιόρισαν ότι ο πίθος κατασκευάστηκε πιθανότατα κατά το τελευταίο τέταρτο του 2ου αιώνα π.Χ., ανάγοντάς τον σαφώς μετά το 130 π.Χ., γεγονός που καθιστά εξαιρετικά απίθανο να προηγείται της κατασκευής του φρουρίου της Άκρας.

Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς προσθέτουν μια σημαντική απόχρωση:

Το glacis θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί μετά το κτίριο που προστατεύει, όπως πρότεινε πρόσφατα η ερευνήτρια Ayala Zilberstein.

Σε κάθε περίπτωση, τα μαγνητικά δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι αυτή η αμυντική ράμπα δεν ανήκει στη φάση ίδρυσης του φρουρίου του Αντιόχου Δ΄.

Ένα μαγνητικό πεδίο κοινό σε χιλιάδες χιλιόμετρα

Η μελέτη πραγματεύεται επίσης ένα κρίσιμο ερώτημα για τους αρχαιολόγους που χρησιμοποιούν τον μαγνητισμό ως εργαλείο χρονολόγησης: σε ποια απόσταση μπορεί να εφαρμοστεί μια ενιαία καμπύλη αναφοράς χωρίς σφάλματα;

Για να απαντήσουν σε αυτό, οι ερευνητές συνέκριναν τα δεδομένα τους από τη Ρόδο (που βρίσκεται στα μισά της απόστασης μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βαλκανίων) με τις καμπύλες που έχουν υπολογιστεί και για τις δύο περιοχές.

Η απόσταση μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων είναι περίπου 1.500 χιλιόμετρα.

Παρά τον διαχωρισμό αυτό, οι διαφορές στις καταγεγραμμένες εντάσεις είναι ελάχιστες και, σύμφωνα με τους συγγραφείς, εξηγούνται περισσότερο από την ανομοιογενή πυκνότητα των δεδομένων παρά από μια πραγματική απόκλιση στο μαγνητικό πεδίο.

Τα σημεία της Ρόδου ταιριάζουν αρκετά καλά τόσο με την καμπύλη της Ανατολικής Μεσογείου όσο και με εκείνη των Βαλκανίων.

Το συμπέρασμα είναι ότι τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη συνοχή (του μαγνητικού πεδίου) σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων και όχι μόνο μερικών εκατοντάδων.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαιομαγνητικές καμπύλες που έχουν δημιουργηθεί για τη Νότια – Ανατολική Μεσόγειο (Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία και Κύπρος) θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με σχετική αξιοπιστία σε περιοχές που βρίσκονται τόσο μακριά, όσο η Αίγυπτος, η Μεσοποταμία ή η νότια Ανατολία.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές εμφανίζονται επιφυλακτικοί και ζητούν περισσότερα δεδομένα:

Το τρέχον σύνολο δεδομένων παραμένει περιορισμένο και απαιτείται περαιτέρω εργασία για να καθοριστούν τα χωρικά όρια αυτής της συνοχής, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες οι περιφερειακές αποκλίσεις γίνονται σημαντικές.

Ένας ανεξάντλητος αρχαιολογικός πόρος

Μια από τις πιο υποσχόμενες πτυχές της μελέτης είναι ότι έχει μόλις ξύσει την επιφάνεια ενός τεράστιου αρχείου.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ανέλυσαν μόνο επτά ροδιακές λαβές, ενώ χιλιάδες παραδείγματα είναι γνωστά σε αρχαιολογικά πλαίσια σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο.

«Αυτή η μελέτη καταδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι με ακρίβεια χρονολογημένες ενσφράγιστες λαβές ροδιακών αμφορέων στην αρχαιομαγνητική έρευνα.

Η εξαιρετική χρονολογική τους ανάλυση καθιστά εφικτό τον εντοπισμό βραχυπρόθεσμων γεωμαγνητικών διακυμάνσεων με ασυνήθιστα υψηλή χρονική ακρίβεια», σημειώνουν οι ερευνητές.

Προσθέτουν επίσης ότι η ίδια η τεχνική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εσωτερικής χρονολόγησης των σφραγίδων:

«Οι υψηλής ποιότητας μετρήσεις αρχαιοέντασης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των χρονολογικών συζητήσεων σχετικά με αυτά τα τεχνουργήματα, ιδιαίτερα στην ακριβή χρονολόγηση συγκεκριμένων τύπων πηλού (fabrics) και αρχόντων».

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία αυτών των αποτελεσμάτων, πρέπει να θυμάται ότι η ελληνιστική περίοδος στην Ιερουσαλήμ (3ος–1ος αιώνας π.Χ.) είναι συγκριτικά «ασύλληπτη» (δυσδιάκριτη).

Σε αντίθεση με την άφθονη τεκμηρίωση της Εποχής του Σιδήρου ή της μεταγενέστερης Ρωμαϊκής περιόδου, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των Σελευκιδών και των πρώτων Ασμοναίων είναι σπάνια και αποσπασματικά.

Τα περισσότερα ευρήματα, όπως και οι ίδιες οι ροδιακές λαβές, προέρχονται από επιχώσεις και αποθέσεις απορριμμάτων και όχι από σαφή στρώματα κατοίκησης.

Επομένως, οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να βελτιώσει τη χρονολόγηση αυτών των διάσπαρτων θραυσμάτων είναι εξαιρετικής αξίας.

Υπό αυτή την έννοια, η μελέτη παρέχει στους αρχαιολόγους πρακτικές πληροφορίες για τη χρονολόγηση των στρωμάτων τους. Όπως συμπεραίνουν οι συγγραφείς: «Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στη βελτίωση της χρονολόγησης της ελληνιστικής κεραμικής στην Ιερουσαλήμ».

Ένα μαγνητικό πεδίο που συνεχίζει να εκπλήσσει

Η κατάρρευση που εντοπίστηκε κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. έρχεται να προστεθεί σε άλλα επεισόδια γρήγορων διακυμάνσεων που έχουν τεκμηριωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η Ανωμαλία της Εποχής του Σιδήρου στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περίοδος μεταξύ 1000 και 500 π.Χ. κατά την οποία το μαγνητικό πεδίο υπέστη εξίσου βίαιες διακυμάνσεις.

Αυτά τα γεγονότα, τα οποία τα παγκόσμια μοντέλα δυσκολεύονται να αναπαράγουν, δείχνουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι πολύ πιο δυναμικό από ό,τι πιστευόταν μόλις πριν από δύο δεκαετίες.

Η μελέτη του δεν αποτελεί μια απλή ακαδημαϊκή άσκηση: Η κατανόηση αυτών των διακυμάνσεων βοηθά στην αποκρυπτογράφηση των διεργασιών στον εξωτερικό πυρήνα της Γης, επηρεάζει τον υπολογισμό της παραγωγής κοσμογονικών ισοτόπων στην ατμόσφαιρα και, όπως έδειξε η παρούσα εργασία, παρέχει στους αρχαιολόγους ένα ασυνήθιστα ακριβές ρολόι.

Η μελέτη ανοίγει μια πολλά υποσχόμενη ερευνητική γραμμή. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η συνοχή του μαγνητικού πεδίου διατηρείται σε αποστάσεις 1.500 χιλιομέτρων, οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στην Τουρκία, την Αίγυπτο ή τη Μεσοποταμία θα μπορούσαν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις καμπύλες της Ανατολικής Μεσογείου για να χρονολογήσουν τα δικά τους αρχαιολογικά πλαίσια, πάντα με την απαραίτητη προσοχή.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα είναι κρίσιμο να συνεχιστεί η ανάλυση περισσότερων ροδιακών λαβών, όχι μόνο από την Ιερουσαλήμ, αλλά από τις εκατοντάδες τοποθεσίες που τις έχουν αποδώσει.

Όσο πιο πυκνό είναι το δίκτυο των σημείων, τόσο καλύτερα θα είναι εφικτό να γίνει η διάκριση ανάμεσα στο παγκόσμιο σήμα του πεδίου και σε πιθανές περιφερειακές ανωμαλίες.

Η εργασία των Hochma, Tauxe, Sandhaus, Lipschits και Ben-Yosef αποτελεί ένα εύγλωττο παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ φυσικής, γεωλογίας και αρχαιολογίας μπορεί να παράγει αποτελέσματα που ξεπερνούν κάθε επιστημονικό κλάδο ξεχωριστά.

Αυτό που ξεκίνησε ως μελέτη του μαγνητικού πεδίου έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο για τη συζήτηση σχετικά με τη χρονολόγηση ενός σελευκιδικού φρουρίου, τη χρονολόγηση των ροδιακών σφραγίδων και τη γεωγραφική εμβέλεια των καμπυλών αναφοράς.