Κέντρο Κυβερνοασφάλειας: Το ψηφιακό οχυρό της Ελλάδας και η ομάδα 1864

Η ψηφιακή θωράκιση της χώρας περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που ανεγέρθηκε μες στο Στρατόπεδο Παπάγου, στο «ελληνικό πεντάγωνο». Το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο 4ος πυλώνας της Ασπίδας του Αχιλλέα, αυτός της έμφασης στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα δεν περιορίζεται πλέον στα συμβατικά πεδία των μαχών, στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα. Ο κυβερνοχώρος και το διάστημα έχουν αναδειχθεί στα νέα, κρίσιμα μέτωπα όπου διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και η ακεραιότητα των κρατικών υποδομών. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Ελλάδα πραγματοποιεί ένα ιστορικό και καθοριστικό βήμα για την προστασία της.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 εντός του Στρατοπέδου «Παπάγου», σηματοδοτεί τη γέννηση ενός αδιαπέραστου ψηφιακού οχυρού για τη χώρα μας.

Η αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύος

Η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων αποτελεί το επιστέγασμα ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε με τη θεμελίωση του κτιρίου την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024. Η υλοποίηση του έργου κατέστη δυνατή χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το ύψος της οποίας ανήλθε στα 5.000.000 ευρώ. Πρόκειται για μια κομβικής σημασίας επένδυση που μεταφράζεται άμεσα σε ενίσχυση των αποτρεπτικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο κτίριο εκτείνεται σε τρία επίπεδα και καλύπτει συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί συστεγάζονται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου καθώς και η εξειδικευμένη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.

Κατά την ομιλία του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης υπογράμμισε τη σημασία αυτής της συνύπαρξης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με τη συστέγαση αυτή δημιουργούμε έναν πανίσχυρο επιχειρησιακό πυρήνα, όπου η πληροφορία μετατρέπεται σε άμεση αμυντική δράση. Η Μονάδα 1864 αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος στην ψηφιακή μας αντεπίθεση».

Η Μονάδα 1864 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους και εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής.

Tο μέλλον της άμυνας

Η πολιτική ηγεσία έδωσε δυναμικό παρών στα εγκαίνια, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για τη συνολική δομή της χώρας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έδωσε έμφαση στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των μέσων μας, δηλώνοντας: «Η θωράκιση της πατρίδας μας στον 21ο αιώνα δεν γίνεται μόνο με συμβατικά όπλα. Αυτό το κτίριο είναι η απάντησή μας στις ασύμμετρες απειλές του μέλλοντος και η απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται ταχύτερα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν».

Στον ίδιο τόνο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε τη σημασία της εθνικής σύμπραξης και της αυτοδυναμίας, τονίζοντας στην ομιλία του: «Η Ελλάδα αποκτά σήμερα ένα αδιαπέραστο ψηφιακό τείχος. Δεν προστατεύουμε απλώς τα στρατιωτικά μας δίκτυα, αλλά διασφαλίζουμε την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας και των κρίσιμων υποδομών της χώρας απέναντι σε κάθε κακόβουλο δρώντα. Η αυτοπεποίθησή μας πηγάζει από την τεχνολογική μας υπεροχή».

Η σύνδεση με το διάστημα

Η νέα αυτή δομή δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά όρια της γης, αλλά επεκτείνεται και στο διάστημα, δημιουργώντας ένα ολιστικό δίκτυο ασφαλείας. Το κέντρο επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο να συνδέεται άμεσα με το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων που εκτοξεύει η Ελλάδα, καθώς και με τον εξειδικευμένο ιδιόκτητο δορυφόρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ροή δεδομένων από το διάστημα τροφοδοτεί ασταμάτητα το επίγειο κέντρο. Οι μικροδορυφόροι προσφέρουν ευελιξία, ταχύτητα ανανέωσης των πληροφοριών και εκτεταμένη κάλυψη της επικράτειας, ενώ ο στρατιωτικός δορυφόρος εξασφαλίζει την κύρια, βαριά υποδομή των στρατηγικών παρατηρήσεων. Μέσω αυτής της διαστημικής σύγκλισης, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν πλήρη εικόνα (Situational Awareness) σε πραγματικό χρόνο για οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή ενδιαφέροντος, ενισχύοντας την αποτροπή και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Κβαντική θωράκιση

Η μεταφορά αυτών των τεράστιων όγκων δεδομένων από το διάστημα προς το κέντρο επιχειρήσεων, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτεί απόλυτη στεγανότητα.

Για τον λόγο αυτό, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.

Τα δίκτυα είναι πλήρως απομονωμένα από το κοινό διαδίκτυο, προστατευμένα με συστήματα ανίχνευσης παρεμβολών (anti-jamming) και κυβερνο-άμυνας που λειτουργούν αυτόματα.

Κάθε σήμα που εκπέμπεται ή λαμβάνεται από τους δορυφόρους και τις μονάδες στο πεδίο φιλτράρεται μέσα από τα υπολογιστικά συστήματα του νέου κτιρίου, διασφαλίζοντας ότι καμία πληροφορία δεν μπορεί να υποκλαπεί ή να αλλοιωθεί από εχθρικές κυβερνοεπιθέσεις.

Τα κέντρα ελέγχου

Η καρδιά της διαχείρισης όλων αυτών των πληροφοριών χτυπά στα δύο κέντρα ελέγχου που διαθέτει το τριώροφο κτίριο. Στους χώρους αυτούς, η λήψη αποφάσεων διευκολύνεται από την εγκατάσταση τεράστιων γιγαντο-οθονών (video walls) τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες δεσπόζουν στις αίθουσες επιχειρήσεων.

Στις οθόνες αυτές προβάλλονται ζωντανά και σε περιβάλλον γεωχωρικής απεικόνισης όλα τα δεδομένα που καταφθάνουν από τους μικροδορυφόρους, τις επίγειες αμυντικές υποδομές και τα συστήματα ελέγχου του κυβερνοχώρου. Οι αναλυτές και η ηγεσία έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ταυτόχρονα τις ψηφιακές απειλές που εξουδετερώνονται σε πραγματικό χρόνο, τη ροή των στρατιωτικών επικοινωνιών, καθώς και ζωντανές δορυφορικές εικόνες από τα σύνορα της χώρας. Αυτή η εντυπωσιακή οπτική ενοποίηση επιτρέπει την άμεση αντίληψη της κατάστασης και τον απόλυτο συντονισμό, μετατρέποντας το κτίριο στο πιο σύγχρονο και εξελιγμένο κέντρο διοίκησης που είχε ποτέ η χώρα.