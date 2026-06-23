Καύσιμα: Σε πτώση οι τιμές στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να βρίσκεται κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές των καυσίμων στην χώρα μας καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση τον τελευταίο μήνα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μέσα σε 20 ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο έχει φτάσει το 1,94 ευρώ ανά λίτρο από 2,13 ευρώ ανά λίτρο στις 23 Μαΐου με τη μείωση να φτάνει τα 19 λεπτά. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης πωλείται προς 1,65 ευρώ ανά λίτρο από 1,82 ευρώ ανά λίτρο πριν από 30 ημέρες με τη μείωση να φτάνει τα 17 λεπτά, με την επιδότηση μάλιστα τον Μάιο να είναι 5 λεπτά του ευρώ μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιουνίου.

Θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης τον Ιούλιο;

Το μεγάλο ζητούμενο είναι εάν θα υπάρξει νέα επιδότηση για την αγορά πετρελαίου κίνησης τον Ιούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συνεχίζεται η επιδότηση στην αντλία, χωρίς όμως να έχουν παρθεί οριστικές αποφάσεις. Σε περίπτωση πάντως που δεν συνεχισθεί η επιδότηση τότε η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα αυξηθεί από την 1η Ιουλίου κατά 15 λεπτά το λίτρο, με τη μέση τιμή να φτάνει με τα σημερινά δεδομένα στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαρτίου οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,72 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων τις επόμενες ημέρες αναμένεται, ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση καθώς τα πρατήρια θα προμηθευτούν νέες ποσότητες καυσίμων σε χαμηλότερες τιμές.

Συνθήκες ισορροπίας

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σταδιακή επιστροφή της αγοράς σε συνθήκες ισορροπίας, ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο έντονων ανατιμήσεων που επιβάρυναν σημαντικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι στη θετική πορεία των τιμών αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πρέπει να μεταφερθεί χωρίς καθυστερήσεις στους καταναλωτές. Όπως επισήμανε, ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Επίσης, τόνισε ότι συνήθως μεσολαβεί διάστημα περίπου μίας εβδομάδας μέχρι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών να αποτυπωθεί πλήρως στα πρατήρια καυσίμων. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά την αγορά, ώστε το όφελος να φτάσει το ταχύτερο δυνατό στους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.