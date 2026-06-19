Σπάνιο μωσαϊκό 1.800 ετών με τον θεό του ποταμού ανακαλύφθηκε στην αρχαία Άσπενδο

Τα μυστικά του αρχαίου κόσμου συνεχίζουν να έρχονται στο φως, θυμίζοντάς μας το μεγαλείο της ανθρώπινης δημιουργίας. Αυτή τη φορά, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στην επιφάνεια έναν κρυμμένο καλλιτεχνικό θησαυρό που παρέμενε θαμμένος για αιώνες.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σχέση των αρχαίων πολιτισμών με τη φύση. Ένα ψηφιδωτό της Ασπένδου που χρονολογείται στον 3ο αιώνα μ.Χ. αποκάλυψε μια από τις σπανιότερες απεικονίσεις στην τέχνη των ψηφιδωτών της Ανατολίας κατά τη ρωμαϊκή περίοδο:

Μια νεανική προσωποποίηση του Ευρυμέδοντα Ποταμού, του υδάτινου δρόμου που κάποτε συντηρούσε την αρχαία πόλη.

Από την Ακρόπολη στο Ρωμαϊκό Θέατρο: Το χρονικό της ανακάλυψης

Το ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Οδό Θεάτρου, την αρχαία διαδρομή που συνδέει την ακρόπολη της Ασπένδου με το περίφημο ρωμαϊκό της θέατρο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, το δάπεδο που ήρθε πρόσφατα στο φως ανήκει σε μια αρχιτεκτονική δομή καλυμμένη με ψηφιδωτά στην περιοχή της Ανατολικής Πλατείας, ανάμεσα στην πλατεία και τα ανατολικά τείχη της πόλης.

Στο κέντρο της σύνθεσης δεσπόζει μια μορφή που ταυτοποιείται ως «Νεαρός Ευρυμέδων», ένας θεός-ποταμός που αντιπροσωπεύει τον αρχαίο Ευρυμέδοντα, ο οποίος σήμερα είναι γνωστός ως ποταμός Κιοπρουτσάι (Köprüçay).

Η ανακάλυψη αυτή ξεχωρίζει όχι μόνο για την κατάσταση διατήρησης και τη δεξιοτεχνία της, αλλά και επειδή οι απεικονίσεις θεών-ποταμών στην τέχνη των ψηφιδωτών δεν συναντώνται συχνά σε μια τόσο τοπική και σαφώς αναγνωρίσιμη μορφή.

Ένα ψηφιδωτό δάπεδο δίπλα στην Οδό Θεάτρου της Ασπένδου

Η δομή που αποκαλύφθηκε στην Ανατολική Πλατεία έχει διαστάσεις περίπου 6 επί 25 μέτρα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχαιολόγοι έχουν ολοκληρώσει την ανασκαφή μιας περιοχής διαστάσεων περίπου 6 επί 7,5 μέτρων, ωστόσο το ψηφιδωτό δάπεδο φαίνεται να συνεχίζεται και σε τμήματα που δεν έχουν ακόμη ανασκαφεί.

Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το κτίριο κατασκευάστηκε αρχικά ως πισίνα ή δομή σχετιζόμενη με το νερό στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.

Μετά τον σεισμό του 262 μ.Χ., φαίνεται ότι χωρίστηκε σε μικρότερους χώρους με εσωτερικούς τοίχους, μια αλλαγή που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο ο αστικός ιστός της Ασπένδου προσαρμόστηκε μετά από ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός.

Η γεωμετρία της τέχνης και η πηγή του πλούτου της Ασπένδου

Το ορατό ψηφιδωτό δάπεδο είναι οργανωμένο σε δύο κύρια πλαίσια. Το ένα περιλαμβάνει γεωμετρικό διάκοσμο, ενώ το άλλο παρουσιάζει την παραστατική σκηνή που προσδίδει στο εύρημα τη σημασία του.

Η κεντρική μορφή, η οποία ταυτοποιήθηκε μέσω της εικονογραφίας της και της σύγκρισης με παρόμοια παραδείγματα, αντιπροσωπεύει τον ποταμό που χάρισε στην Άσπενδο μεγάλο μέρος της γεωργικής και οικονομικής της δύναμης.

Ο Ευρυμέδων και η γλώσσα του νερού

Στην ελληνορωμαϊκή τέχνη, οι ποταμοί συχνά νοούνταν ως θεϊκές οντότητες.

Μπορούσαν να εμφανίζονται ως ξαπλωμένες ανδρικές μορφές, που μερικές φορές έστηναν το σώμα τους πάνω σε ένα αγγείο από το οποίο έρεε νερό, ή να απεικονίζονται με καλάμια, ψάρια, υδρόβια φυτά και άλλα σύμβολα γονιμότητας. Το ψηφιδωτό της Ασπένδου ακολουθεί αυτή την οπτική γλώσσα, αλλά της προσδίδει μια ξεκάθαρα τοπική ταυτότητα.

Ο Νεαρός Ευρυμέδων απεικονίζεται με φύλλα καλαμιάς στο κεφάλι και στο χέρι του. Ανακλίνεται δίπλα σε έναν αμφορέα από τον οποίο αναβλύζει νερό, ενώ ψάρια κολυμπούν στο ποτάμι γύρω του.

Οι λεπτομέρειες αυτές δεν αποτελούν διακοσμητικό γέμισμα. Συνθέτουν μια συμβολική σκηνή δομημένη γύρω από το νερό, την αφθονία και τη ζωή. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία στην Άσπενδο από ό,τι θα είχε αλλού.

Η ευημερία της πόλης ήταν στενά συνδεδεμένη με το νερό. Στην αρχαία Παμφυλία, στη σημερινή επαρχία της Αλάνιας (Αντάλια) στη νότια Τουρκία, η Άσπενδος βρισκόταν κοντά στον Ευρυμέδοντα Ποταμό, περίπου 16 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα από τη Μεσόγειο.

Ο ποταμός συνέδεε την πόλη με τις εμπορικές οδούς, τη γεωργία και την ευρύτερη παρακείμενη πεδιάδα. Η επιλογή να αναπαρασταθεί ο Ευρυμέδων ως ένας νεαρός θεός-ποταμός ενδέχεται επίσης να είναι σημαντική. Πολλοί θεοί-ποταμοί στην κλασική τέχνη απεικονίζονται ως ώριμες ή γενειοφόρες μορφές. Ένας νεότερος Ευρυμέδων προσδίδει στη σκηνή έναν διαφορετικό τόνο:

Λιγότερο μνημειακό, πιο ζωντανό και ίσως πιο στενά συνδεδεμένο με την ανανέωση, τη ροή και τη γονιμότητα.

Μικρές ψηφίδες, προσεγμένες χρωματικές μεταβάσεις

Το Υπουργείο σημείωσε ότι το ψηφιδωτό κατασκευάστηκε με μικρές ψηφίδες, επιτρέποντας στον καλλιτέχνη να δημιουργήσει εκλεπτυσμένες χρωματικές μεταβάσεις και λεπτομερή πλαστικότητα.

Το επίπεδο δεξιοτεχνίας είναι ιδιαίτερα εμφανές στις αναλογίες της μορφής, στην απόδοση των συμβόλων του νερού, καθώς και στην ισορροπία ανάμεσα στην κεντρική εικόνα και τα γύρω διακοσμητικά πλαίσια.

Το εύρημα προσθέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την παραγωγή ψηφιδωτών της ρωμαϊκής περιόδου στην Ανατολία. Ενώ διάσημα κέντρα ψηφιδωτών, όπως το Ζεύγμα, έχουν δώσει σπουδαίες μυθολογικές και υδάτινες σκηνές, η ανακάλυψη της Ασπένδου είναι σημαντική επειδή συνδέει ένα τοπικό ποτάμι, μια τοπική πόλη και ένα υψηλής ποιότητας εικονογραφικό πρόγραμμα ψηφιδωτού σε μία ενιαία σύνθεση.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, περιέγραψε το ψηφιδωτό του Ευρυμέδοντα ως μια ανακάλυψη «μεγάλης επιστημονικής σημασίας», σημειώνοντας ότι προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της τέχνης των ψηφιδωτών στην Ανατολία κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Πέρα από το φημισμένο θέατρο της Ασπένδου

Η Άσπενδος είναι κυρίως γνωστή για ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ρωμαϊκά θέατρα στον μεσογειακό κόσμο. Χτισμένο τον 2ο αιώνα μ.Χ., το θέατρο εξακολουθεί να δεσπόζει στον αρχαιολογικό χώρο με το άθικτο κτίριο της σκηνής του και την έντονη αρχιτεκτονική του παρουσία.

Ωστόσο, η αρχαία πόλη δεν ήταν ποτέ μόνο ένα θέατρο.

Τα υδραγωγεία της, τα οποία επίσης συγκαταλέγονται στα πιο αξιοσημείωτα ρωμαϊκά υδραυλικά συστήματα στην Ανατολία, μετέφεραν νερό από τα βουνά στα βόρεια της πόλης.

Το θέατρο και τα υδραγωγεία της Ασπένδου περιλαμβάνονται στον Ενδεικτικό Κατάλογο της UNESCO από το 2015, υπογραμμίζοντας την αρχιτεκτονική και τεχνολογική σημασία του αρχαιολογικού χώρου.

Το νεοανακαλυφθέν ψηφιδωτό διευρύνει πλέον αυτή την εικόνα. Στρέφει την προσοχή στους δρόμους, τις πλατείες, τις υδραυλικές δομές και τον αστικό διάκοσμο της πόλης. Το σημαντικότερο είναι ότι αποκαθιστά έναν οπτικό σύνδεσμο ανάμεσα στην Άσπενδο και το ποτάμι που διαμόρφωσε τη ζωή της.

Καθώς η ανασκαφή συνεχίζεται, τα τμήματα του ψηφιδωτού που παραμένουν θαμμένα ενδέχεται να αποκαλύψουν περισσότερα για το σχέδιο και το διακοσμητικό πρόγραμμα του κτιρίου.

Προς το παρόν, το ψηφιδωτό του «Νεαρού Ευρυμέδοντα» χαρίζει στην Άσπενδο κάτι σπάνιο: ένα έργο τέχνης όπου ο μύθος, το νερό, η ταυτότητα της πόλης και η ρωμαϊκή δεξιοτεχνία συναντιούνται στο ίδιο δάπεδο.