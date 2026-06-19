Καιρός: Λιακάδα με τοπικές βροχές και έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα (19/06), στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει τοπικά έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 27 έως 29 βαθμούς και τοπικά στα νοτιοανατολικά από 30 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.

Αρχικά γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.

Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα τμήματα. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Αρχικά γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα τμήματα. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026