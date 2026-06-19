PosoKanei: Πού «βραχυκυκλώνει» η πλατφόρμα, χάσμα τιμών στα ίδια προϊόντα – Έρευνα του enikos.gr

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Σημαντικά προβλήματα εντοπίζουν οι καταναλωτικές οργανώσεις στην πλατφόρμα PosoKanei, δύο 24ωρα μετά τη λειτουργία της.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο enikos.gr ο πρόεδρος της ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος την Τετάρτη, πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υπήρχαν τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες αλλά και αγαθά που είναι στην πλατφόρμα αλλά δεν τα έχουν τα καταστήματα καθώς επίσης και προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα…

Προϊόντα που δεν υπάρχουν…

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον Απόστολο Ραυτόπουλο υπάρχουν αρκετά προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν υπάρχουν πανελλαδικά. Και όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πλατφόρμα PosoKanei δεν έχει φρούτα και λαχανικά αλλά και χύμα, τυριά, αλλαντικά και κρέατα.

Την ίδια στιγμή καταγράφονται πολλά προϊόντα οι τιμές των οποίων έχουν σημαντική διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.

Το enikos.gr σας παρουσιάζει ενδεικτικά ορισμένα προϊόντα στα οποία υπάρχει χάσμα τιμών.

3 ΑΛΦΑ Φασόλια Μέτρια Ελληνικά 500 γρ.

Φθηνότερη Χαλκιαδάκης: 1,72 ευρώ

Ακριβότερη ΣΥΝ.ΚΑ: 3,46 ευρώ

Διαφορά: 101,1%

Forma Φρυγανιές Σίτου 4×125 γρ.

Φθηνότερη Market In: 0,99 ευρώ

Ακριβότερη ΣYN.KA: 1,93 ευρώ

Διαφορά: 95%

Αρακάς Μπάρμπα Στάθης 420 γρ.

Φθηνότερη Market In: 1,99 ευρώ

Ακριβότερη ΣΥΝ.ΚΑ: 3,28 ευρώ

Διαφορά: 64,8%

MISKO Ρυζάκι 500 γρ.

Φθηνότερη My Market: 1,02 ευρώ

Ακριβότερη ΣΥΝ.ΚΑ: 1,65 ευρώ

Διαφορά: 61,7%

Γιώτης Βρεφική Κρέμα Βανίλια 300 γρ

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 3,65 ευρώ

Ακριβότερη ΣΥΝ.ΚΑ: 5,50 ευρώ

Διαφορά: 50,7%

ΔΕΛΤΑ του Τόπου μας γάλα υψηλής παστερίωσης 3,7% 1,5 λίτρο

Φθηνότερη Χαλκιαδάκης: 1,99 ευρώ

Ακριβότερη Κρητικός: 2,95 ευρώ

Διαφορά: 48,2%

ELITE Classic φρυγανιές στερένιες 250 γρ.

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 1,01 ευρώ

Ακριβότερη Χαλκιαδάκης: 1,50 ευρώ

Διαφορά: 48,5%

Essex Multi Απορρυπαντικό πλυντηρίου Ρούχων Σκόνη 50 πλύσεις

Φθηνότερη Χαλκιαδάκης: 4,77 ευρώ

Ακριβότερη: Market In: 6,99 ευρώ

Διαφορά: 46,5%

ΜΙΜΙΚΟΣ Κοτόπουλο Μπουτάκι 590 γρ.

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 6 ευρώ

Ακριβότερη Χαλκιαδάκης: 8,57 ευρώ

Διαφορά: 42,8%

Klinex Advance Χλωρίνη για πλυντήριο ρούχων 2 λίτρα

Φθηνότερη Χαλκιαδάκης: 2,91 ευρώ

Ακριβότερη Α-Β Βασιλόπουλος: 3,94 ευρώ

Διαφορά: 34,4%

Χρυσά Αυγά Μεσαία 10 τεμ. 53-63 γρ.

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 2,34 ευρώ

Ακριβότερη Γαλαξίας: 3,14 ευρώ

Διαφορά: 34,2%

ΜΙΝΕΡΒΑ ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα

Φθηνότερη Α-Β Βασιλόπουλος: 21,90 ευρώ

Ακριβότερη Market In: 28,39 ευρώ

Διαφορά: 29,6%

ΦΑΓΕ Total Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 500 γρ.

Φθηνότερη My Market: 2,38 ευρώ

Ακριβότερη Κρητικός: 3,05 ευρώ

Διαφορά: 28,1%

SKIP Απορρυπαντικό πλυντηρίου Ρούχων Υγρό Active Clean 70 πλύσεις 3,5 λίτρα

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 10,89 ευρώ

Ακριβότερη My Market: 13,91 ευρώ

Διαφορά: 27,7%

ΜELISSA Σπαγγετίνη Νο10 500 γρ.

Φθηνότερη ΑΒ Βασιλόπουλος: 0,72 ευρώ

Ακριβότερη Γαλαξίας: 0,90 ευρώ

Διαφορά: 25%

ΑΛΤΙΣ Ελαιόλαδο Κλασικό σε Μεταλλικό Δοχείο 3 λίτρα

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 23,55 ευρώ

Ακριβότερη Γαλαξίας: 29,25 ευρώ

Διαφορά: 24,2%

Azax Classic καθαριστικό τζαμιών 500 ml

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 1,80 ευρώ

Ακριβότερη SYNKA: 2,21 ευρώ

Διαφορά: 22,7%

ΔΩΔΩΝΗ Φέτα ΠΟΠ σε Άλμη 1 κιλό

Φθηνότερη Γαλαξίας: 12,06 ευρώ

Ακριβότερη Market In: 14,65 ευρώ

Διαφορά: 21,5%