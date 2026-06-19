Σοβαρό τροχαίο στο Ίλιον: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μηχανή και η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα – Δύο τραυματίες

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ίλιον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά δύο νεαροί αναβάτες μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος», με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, το τροχαίο έγινε στην οδό Αλαμάνας. Ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, έπειτα από επικίνδυνο ελιγμό, και προσέκρουσε σε μοτοσικλέτα.

Μετά τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά οι δύο αναβάτες, ηλικίας 24 και 22 ετών.