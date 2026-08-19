Για πρώτη φορά η Καμίλα εξομολογείται: «Η σιωπή για τον καρκίνο του Καρόλου ήταν δύσκολη και πιεστική»

Η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα, μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για το πόσο δύσκολο ήταν, να μην δημοσιοποιήσει στην αρχή, τη διάγνωση με καρκίνο του συζύγου της, βασιλιά Καρόλου.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, αποκάλυψε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Βρετανός μονάρχης, υποβάλλεται σε θεραπεία για μορφή καρκίνου, η οποία δεν αποκαλύφθηκε. Ακόμη λαμβάνει θεραπεία, αλλά τον Δεκέμβριο, δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε και ότι θα περιοριζόταν η θεραπεία του.

Μια εβδομάδα προτού το παλάτι κάνει την ανακοίνωση, η Καμίλα επισκέφθηκε ένα κέντρο υποστήριξης για τον καρκίνο Maggie’s σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η βασίλισσα δήλωσε πόσο δύσκολο ήταν να μην μιλήσει για την ασθένεια του συζύγου της.



«Θυμάμαι που είχα έρθει να δω ένα Maggie’s ακριβώς αμέσως αφού διεγνώσθη ο βασιλιάς. Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα τότε, ήταν αρκετά δύσκολο», είπε η Καμίλα στη Λόρα Λι, τη γενική διευθύντρια της Maggie’s, της οποίας η βασίλισσα είναι πρόεδρος.

Queen Camilla has spoken for the first time about the pressure of keeping King Charles III’s cancer diagnosis secret in the early stages of treatment. Senior Royal correspondent Daniela Relph told #BBCBreakfast the comments were in a video to mark the 30th anniversary of… pic.twitter.com/oAFq2oLt4j — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 19, 2026

«Παραλίγο να πω κάτι αλλά, ξέρετε, αισθανόμουν ότι δεν ήταν η ώρα να το κάνω, κοιτούσα όλους όσοι υπέφεραν και όλους τους συγγενείς και πιστεύω ότι με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέρη».

«Απλώς επιθυμούσα διακαώς να το αφήσω να βγει από μέσα μου, αλλά προφανώς δεν μπορούσα».

In video celebrating Maggie’s cancer charity, queen recalls ‘longing to let it out’ on visit to centre in 2024https://t.co/ydu3NmemrM — Naseema Zaidi (@NaseemaZaidi) August 19, 2026

Στο βίντεο που γυρίστηκε με αφορμή την 30η επέτειο λειτουργίας της Maggie’s, η Καμίλα, μιλάει ακόμη για την φροντίδα που παρείχε στον «καημένο τον σύζυγό» της και για το πόσο αποφασισμένος ήταν. να συνεχίσει να δουλεύει.

«Κοιτάξτε τον σύζυγό μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε», συνέχισε. «Απλώς είπε, αυτός είναι ο δικός μου ο τρόπος για να το αντιμετωπίσω».

🇬🇧Queen Camilla has opened up about the difficult days after King Charles was diagnosed with cancer in 2024, admitting it was “difficult” to keep the news private. During a visit to a cancer support centre just days before the diagnosis was made public, Camilla said she was… — NewsForce (@Newsforce) August 19, 2026

Σύμφωνα με τη Maggie’s, η αποκάλυψη ότι ο Κάρολος και η νύφη του Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο και η προθυμία τους να μιλήσουν δημοσίως για το πως αντιμετωπίζουν την ασθένεια, είχε τεράστια θετική επίδραση σε άλλους, που υποφέρουν επίσης.

«Η ανοιχτή στάση του βασιλιά σχετικά με τη διάγνωσή του αναμφισβήτητα βοήθησε άλλους να είναι και οι ίδιοι πιο ανοιχτοί και το να ακούνε τώρα την απολύτως κατανοητή και φυσική αντίδραση της Βασίλισσας ως συζύγου, δείχνει γιατί είναι τόσο σημαντικό η οικογένεια και οι φίλοι, να λαμβάνουν επίσης την υποστήριξη που χρειάζονται», σημείωσε η Λι.