The Voice: Τα σπαρακτικά λόγια του Στέλιου Διονυσίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η άγνωστη ιστορία από το μακρινό 1995

Με ένα ειδικό επεισόδιο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε ο νέος κύκλος του «The Voice». Στην εκπομπή συμμετείχαν άνθρωποι που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον τραγουδιστή, καταθέτοντας προσωπικές αναμνήσεις από την πορεία και τη γνωριμία τους μαζί του.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον άκουσε να ερμηνεύει τραγούδι του πατέρα του, Στράτου Διονυσίου, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

«Με τον Γιώργο μας συνδέουν πολλά. Κατ’ αρχάς, να πω ότι ο πατέρας μου ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Έχω να θυμηθώ κάτι. Εν έτει 1995-1996, σχεδόν στα ξεκινήματά του, τραγουδάει σε ένα μαγαζί και βλέπω ένα παιδί, αδύνατο, με σκουλαρικάκια και δερμάτινο παντελόνι. Ξαφνικά ακούω “Τραβάς σαν να ’μουνα φορτίο”. Λέω: “Αυτό το παιδί θα πει αυτό το τραγούδι;”. Το είπε με τόσο σεβασμό, υπέροχα. Από εκείνη την ημέρα έγινα θαμώνας του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε κάθε του σχήμα ήμουν παρών και πάντα με τιμούσε, με σήκωνε και τραγουδούσαμε παρέα… Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα», ανέφερε ο Στέλιος Διονυσίου.