Ύπνος: Γιατί ακόμη και ο πρωινός καφές μπορεί να επηρεάσει την ξεκούρασή σας το βράδυ, σύμφωνα με μελέτη

Αν ο πρώτος καφές της ημέρας είναι για εσάς απαραίτητος, ίσως θεωρείτε ότι δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον ύπνο σας το βράδυ. Ωστόσο, νέα μελέτη δείχνει ότι η καφεΐνη μπορεί να επηρεάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου, μειώνοντας τη δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων που συνδέεται με τον βαθύ ύπνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάζεται η ποιότητα της ξεκούρασης ακόμη και όταν η συνολική διάρκεια του ύπνου φαίνεται φυσιολογική.

Πώς ακόμη και ο πρωινός καφές μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας

Ίσως πιστεύετε ότι ο πρωινός σας καφές απέχει αρκετά από την ώρα που κοιμάστε, ώστε να μην επηρεάζει καθόλου τον ύπνο σας. Ωστόσο, για ορισμένους ανθρώπους, η καφεΐνη που καταναλώνεται πολλές ώρες νωρίτερα μπορεί να επηρεάσει το πόσο βαθιά κοιμάται ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μια συστηματική ανασκόπηση 32 μελετών σε ανθρώπους διαπίστωσε ότι η καφεΐνη μπορεί να τροποποιήσει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τον ύπνο, μειώνοντας την δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων που συνδέεται με τον βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο. Οι επιδράσεις αυτές μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και όταν κάποιος φαίνεται να απολαμβάνει μια απόλυτα φυσιολογική διάρκεια νυχτερινού ύπνου.

Η ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, εξέτασε μελέτες που χρησιμοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) για τη μέτρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Το εγκεφαλογράφημα μπορεί να ανιχνεύσει λεπτές αλλαγές τις οποίες άλλες μετρήσεις –όπως η συνολική διάρκεια ύπνου ή ο αριθμός των απουσιών/αφυπνίσεων– ενδέχεται να παραβλέψουν.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σήμα είναι η δραστηριότητα βραδέων κυμάτων (slow-wave activity), η οποία αποτελεί το σήμα κατατεθέν του βαθέος ύπνου. Αυτό το στάδιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική αποκατάσταση, την αναπλήρωση της ενέργειας και τη σωστή εγκεφαλική λειτουργία.

«Η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του ύπνου ή να δυσκολέψει την αποκοίμηση. Ωστόσο, ακόμη και όταν η διάρκεια του ύπνου φαίνεται φυσιολογική, μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων και να μετατοπίσει το μοτίβο του εγκεφαλογραφήματος προς έναν εγκέφαλο σε μεγαλύτερη κατάσταση “εγρήγορσης”», αναφέρει η συν-συγγραφέας της ανασκόπησης Donata Kurpas από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ.

Πώς επηρεάζει η καφεΐνη τα εγκεφαλικά κύματα

Στο σύνολο των μελετών, η πιο σταθερή επίδραση της καφεΐνης ήταν η καταστολή της δραστηριότητας χαμηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου εκτός σταδίου REM (non-REM), ιδιαίτερα της δραστηριότητας των βραδέων κυμάτων. Επιπλέον, η καφεΐνη αύξησε συχνά την ταχύτερη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων, δημιουργώντας ένα πιο ελαφρύ μοτίβο ύπνου που μοιάζει με την κατάσταση εγρήγορσης.

Ωστόσο, η καφεΐνη δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Παράγοντες όπως:

Η δόση και ο χρονισμός της κατανάλωσης

Η συστηματική χρήση καφεΐνης

Η ηλικία και οι κιρκάδιοι ρυθμοί (βιολογικό ρολόι)

Οι γενετικές διαφορές

μπορούν να διαφοροποιήσουν τις επιδράσεις της. Για ορισμένα άτομα, η καφεΐνη που καταναλώνεται νωρίς μέσα στη μέρα μπορεί να εξακολουθεί να εμποδίζει τη νυχτερινή αποκατάσταση του οργανισμού.

«Εάν η καφεΐνη βοηθά ένα άτομο να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ταυτόχρονα επιδεινώνει την ποιότητα της νυχτερινής ξεκούρασης, μπορεί να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος: μεγαλύτερη κόπωση, αυξημένη ανάγκη για διεγερτικά και χειρότερη ποιότητα ύπνου», εξηγεί η Kurpas. «Η καφεΐνη δεν είναι ούτε “καλή” ούτε “κακή”. Είναι μια βιολογικά ενεργή ουσία της οποίας οι επιδράσεις εξαρτώνται από τη δόση, την ώρα της ημέρας, την ηλικία, τον τρόπο ζωής, την ποιότητα του ύπνου, το επίπεδο του στρες και την ατομική ευαισθησία».

Τι μπορείτε να κάνετε για καλύτερο και πιο βαθύ ύπνο

Εάν ξυπνάτε τακτικά νιώθοντας εξαντλημένοι παρά το γεγονός ότι συμπληρώνετε αρκετές ώρες στο κρεβάτι, αξίζει να επανεξετάσετε τις συνήθειες κατανάλωσης καφεΐνης.