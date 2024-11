Ύπνος: Οι άνθρωποι που ξυπνούν διαρκώς κουρασμένοι το πρωί πρέπει να δοκιμάσουν ένα «δυναμωτικό» ρόφημα, σύμφωνα με ειδικούς – Δεν είναι ο καφές

Πιστεύετε ότι ο ύπνος σας δεν είναι καλός ή ξυπνάτε διαρκώς κουρασμένοι το πρωί; Ειδικοί αποκαλύπτουν ένα μυστικό για να ξεκινήσετε δυναμικά την ημέρα σας. Πρόκειται για ένα ρόφημα δύο συστατικών που ενυδατώνει τον οργανισμό σας και να ενισχύσει την πρόσληψη βιταμίνης C για επιπλέον ενέργεια.

Το δυναμωτικό ρόφημα για να αντιμετωπίσετε την κόπωση

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα εύκολο στην παρασκευή ρόφημα με δύο συστατικά, χωρίς καφεΐνη, μπορεί να είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της κόπωσης, ειδικά εάν ξυπνάτε συχνά κουρασμένοι ή νιώθετε νωθροί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, το ρόφημα αυτό είναι καλύτερο να καταναλώνεται αμέσως μόλις ξυπνήσετε για να ενισχύσετε το σώμα και το μυαλό σας. Αλλά μπορεί επίσης να καταναλωθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας για επιπλέον ενίσχυση της ενέργειας.

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν ένα φλιτζάνι καφέ για να νιώσουν πιο ενεργοί, αυτό δεν είναι πάντα η πιο υγιεινή επιλογή. Αντίθετα, οι ειδικοί συνιστούν να δοκιμάσετε ένα ποτήρι νερό με λεμόνι. Το εύκολο στην παρασκευή του ρόφημα περιλαμβάνει μόνο φέτες λεμονιού και νερό, δεν κοστίζει πολλά και είναι γεμάτο οφέλη για την υγεία.

Τα συμπτώματα και οι συνέπειες της αφυδάτωσης

Το να πίνετε νερό το πρωί μπορεί να σας βοηθήσει να ενυδατώσετε το σώμα σας μετά τον ύπνο, ο οποίος μπορεί να σας αφυδατώσει. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να σας κουράσει και να εξαντλήσει τον οργανισμό σας.

Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να προκαλέσει αλλαγές στη διάθεση, δυσκοιλιότητα και την εγκεφαλική ομίχλη. Τα συμπτώματα της αφυδάτωσης περιλαμβάνουν:

αίσθημα δίψας,

σκούρα κίτρινα ούρα με έντονη οσμή,

ούρηση λιγότερο από το συνηθισμένο

αίσθημα ζάλης ή ζάλη

αίσθημα κόπωσης

ξηρό στόμα, χείλη και γλώσσα

Βαθουλωτά μάτια

Τα οφέλη από την κατανάλωση νερού με λεμόνι

Η ανεπαρκής πρόσληψη ηλεκτρολυτών μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή αδυναμία, κράμπες και κόπωση. Η ενσωμάτωση του νερού με λεμόνι στην καθημερινή σας ρουτίνα είναι ένας τρόπος για να ενισχύσετε την πρόσληψη ηλεκτρολυτών σας, βοηθώντας στην πρόληψη των μυϊκών κράμπων και στην προώθηση της υγιούς μυϊκής λειτουργίας.

Το κάλιο στα λεμόνια μπορεί επίσης να βοηθήσει στη λειτουργία του εγκεφάλου και των νεύρων, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την εγρήγορση. Το κιτρικό οξύ στο χυμό λεμονιού μπορεί να βοηθήσει στην διέγερση του ήπατος, στην αποτοξίνωση και στην αποβολή των τοξινών που μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του οργανισμού σας.

Η αφθονία της βιταμίνης C στα λεμόνια είναι επίσης απαραίτητη για την παραγωγή ενέργειας και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από την αίσθηση της κούρασης, καθώς η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει κόπωση.

Μερικοί λένε ότι το πρωινό ποτήρι νερό με λεμόνι μπορεί να τους δώσει μια ψυχική ώθηση και να αυξήσει την ενέργεια. Άλλοι λένε ότι τους βοήθησε να μειώσουν την πρόσληψη καφεΐνης τους. Στην αρωματοθεραπεία, το άρωμα λεμονιού αναγνωρίζεται για τις αναζωογονητικές και δυναμωτικές του ιδιότητες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της θετικής διάθεσης. Πιστεύεται ότι η εισπνοή της μυρωδιάς του λεμονιού μπορεί να ανακουφίσει από το αίσθημα νευρικότητας, το άγχος, την κόπωση και την εξάντληση.

Ξεκινώντας την ημέρα σας με ένα φλιτζάνι αρωματικό νερό λεμονιού μπορείτε να βελτιώσετε την διάθεσή σας. Το νερό με λεμόνι είναι ένα υγιεινό, χαμηλό σε θερμίδες και χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη ρόφημα που μπορεί να αυξήσει την ενέργεια.

Σύμφωνα με το National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (Εθνικό Ινστιτούτο Διαβήτη και Πεπτικών και Νεφρικών Νόσων του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών), οι ενήλικες θα πρέπει να πίνουν 6 έως 8 ποτήρια νερού την ημέρα.

Άλλα οφέλη από την καθημερινή κατανάλωση νερού με λεμόνι είναι τα εξής:

Μείωση του λίπους στο συκώτι

Μείωση της υψηλής χοληστερόλης

Βοηθά στην απώλεια βάρους

Καταπολέμηση των σημαδιών της γήρανσης

Μείωση των νεφρικών λίθων

Πρόσληψη φυτοθρεπτικών συστατικών

Άλλες αιτίες της κόπωσης

Εάν αισθάνεστε πάντα κουρασμένοι, είναι σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας για να μάθετε τη βασική αιτία του προβλήματος και να ελέγξετε για τυχόν υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις. Άλλα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν κόπωση περιλαμβάνουν μια ανθυγιεινή διατροφή, την έλλειψη άσκησης, το άγχος και την ανεπαρκή κατανάλωση νερού.

Η έλλειψη βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων των Β, C, D, σιδήρου ή μαγνησίου μπορεί να προκαλέσει κόπωση. Καταστάσεις όπως το άσθμα, η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και οι καρδιακές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν κόπωση επηρεάζοντας τη ροή του αίματος ή προκαλώντας φλεγμονή. Επίσης, το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), είναι μια συχνή πάθηση που προκαλεί υπερβολική κόπωση, ιδιαίτερα σε γυναίκες και νεαρούς ενήλικες.