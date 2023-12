Είναι από τις τροφές που δεν λείπουν από καμία κουζίνα. Τα λεμόνια είναι γευστικά και δροσιστικά και τα προσθέτουμε σχεδόν σε όλα τα φαγητά.

Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ για τη διατροφική αξία που φέρνουν στο τραπέζι; Παρακάτω θα διαβάσετε τι συμβαίνει στον οργανισμό σας όταν τρώτε λεμόνια σε τακτική βάση.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε λεμόνια τακτικά

Έχετε καλύτερο δέρμα

Μειώνεται ο κίνδυνος να εμφανιστούν πέτρες στα νεφρά

Απορροφάτε καλύτερα τον σίδηρο

Μπορεί να καταναλώνετε περισσότερα αντιοξειδωτικά

Έχετε καλύτερο δέρμα

Τα λεμόνια είναι γεμάτα με βιταμίνη C και συμβάλλουν στην προώθηση της σύνθεσης κολλαγόνου που είναι σημαντική για ένα ελαστικό, λαμπερό δέρμα. Η διαιτολόγος, Erin Palinski-Wade ανέφερε ότι «τα λεμόνια είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, ενός αντιοξειδωτικού που βοηθά στην προστασία των κυττάρων από βλάβες. Η βιταμίνη C βοηθά επίσης το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο για το δέρμα σας. Βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει τον σίδηρο και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας σύστημα».

Μειώνεται ο κίνδυνος να εμφανιστούν πέτρες στα νεφρά

Έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση συμπυκνωμένου χυμού λεμονιού αραιωμένου σε νερό καθημερινά μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κιτρικού άλατος στα ούρα, ενός άλατος στο κιτρικό οξύ που συνδέεται με το ασβέστιο και μπορεί να βοηθήσει στην παρεμπόδιση του σχηματισμού πέτρας στα νεφρά. «Το κιτρικό οξύ στα λεμόνια μειώνει τον κίνδυνο για πέτρες στα νεφρά αραιώνοντας τα ούρα και αυξάνοντας την περιεκτικότητά τους σε κιτρικό άλας», δηλώνει η Palinski-Wade.

Απορροφάτε καλύτερα τον σίδηρο

Τα λεμόνια είναι γεμάτα με βιταμίνη C, η οποία σύμφωνα με μελέτες μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την απορρόφηση του σιδήρου, ιδιαίτερα τον μη αιμικό σίδηρο, ο οποίος προέρχεται από φυτικές πηγές. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή ενέργειας και τη σωστή ανάπτυξη.

«Τα λεμόνια περιέχουν βιταμίνη C και κιτρικό οξύ, τα οποία σας βοηθούν να απορροφήσετε τον μη αιμικό σίδηρο από τα φυτά. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την αναιμία, έναν χαμηλότερο από τον μέσο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων, συχνά λόγω έλλειψης σιδήρου», ανέφερε η διατροφολόγος.

Μπορεί να καταναλώνετε περισσότερα αντιοξειδωτικά

Τα λεμόνια είναι άφθονα σε φλαβονοειδή, τα οποία έχουν φυσικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και γενική υγεία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Nutrition. «Τα λεμόνια είναι μια πλούσια πηγή φλαβονοειδών, τα οποία είναι αντιοξειδωτικά και βοηθούν στην απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών που μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα από το σώμα», λέει η Palinski-Wade.

Πιθανοί κίνδυνοι από την κατανάλωση λεμονιών

Όπως τα περισσότερα τρόφιμα, είναι σημαντικό να καταναλώνετε με μέτρο τα λεμόνια. Σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Pan African Medical Journal, η υψηλή περιεκτικότητα των λεμονιών σε κιτρικό οξύ μπορεί να διαβρώσει το σμάλτο των δοντιών και να οδηγήσει σε κακή οδοντική υγεία με την πάροδο του χρόνου, εάν καταναλώνονται τακτικά σε υπερβολική ποσότητα.

«Τα λεμόνια είναι πολύ όξινα, γεγονός που μπορεί να φθείρει το σμάλτο των δοντιών σας», προειδοποιεί η Palinski-Wade. «Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η κατανάλωση πολλών λεμονιών μπορεί να προκαλέσει καούρα, ειδικά όταν τρώγονται με άδειο στομάχι. Εάν είστε αλλεργικοί στη γύρη ή στα εσπεριδοειδή όπως τα πορτοκάλια ή τα λάιμ, μπορεί επίσης να είστε αλλεργικοί στα λεμόνια. Επίσης, τα εσπεριδοειδή και οι χυμοί μπορούν να ερεθίσουν και να επιδεινώσουν τις στοματικές πληγές», τόνισε η διατροφολόγος.

Πώς να προσθέσετε τα λεμόνια στην διατροφή σας

Τα λεμόνια αποτελούν μία καλή πηγή βιταμίνης C και αντιοξειδωτικών. Γι’ αυτό εάν σκέφτεστε να τα ενσωματώσετε στην καθημερινή διατροφή σας υπάρχουν μερικές συμβουλές που θα βοηθήσουν. Για παράδειγμα μπορείτε να προσθέσετε λίγο χυμό λεμονιού στο νερό σας. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήστε το ξύσμα λεμονιού για να προσθέσετε γεύση στα φαγητά σας.

Πηγή: FOXreport.gr

Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για αναρτήσεις σε Instagram και Facebook; Οι ειδικοί απαντούν

The Game Awards 2023: Παιχνίδι της χρονιάς το Baldur’s Gate 3 – Αναλυτικά όλοι οι νικητές