Καβάλα: Νεκρός 34χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο

Ένας 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τη Νέα Πέραμο προς τους Αμμολόφους. Ο 36χρονος αναβάτης του πατινιού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου (3/10), στον δρόμο από τη Νέα Πέραμο Καβάλας.
  • Δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με τον 36χρονο αναβάτη του πατινιού να τραυματίζεται.
  • Ο 36χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου (3/10), στον δρόμο από τη Νέα Πέραμο Καβάλας προς τους Αμμολόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ τραυματίστηκε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού.

Ο 36χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

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