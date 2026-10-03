Καβάλα: Νεκρός 34χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου (3/10), στον δρόμο από τη Νέα Πέραμο Καβάλας προς τους Αμμολόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ τραυματίστηκε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού.

Ο 36χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης.