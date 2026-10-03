Καβάλα: Νεκρός 34χρονος σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι στη Νέα Πέραμο

Ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου (3/10), στον δρόμο από τη Νέα Πέραμο Καβάλας προς τους Αμμολόφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ τραυματίστηκε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού.
Ο 36χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης.