Γαύδος: Διασώθηκαν 46 μετανάστες που εντοπίστηκαν από drone της Frontex

Οι λιμενικές Αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή μη επανδρωμένου εναέριου μέσου της Frontex και ιδιωτικού σκάφους, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

λέμβος- μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο.
  • Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου.
  • Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και οι 46 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). 

Γαύδος: Το Λιμενικό διέσωσε 26 ανθρώπους που επέβαιναν σε λέμβο

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ