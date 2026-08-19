Λουτράκι: Ο γηραιότερος φούρναρης της Ελλάδας – 64 χρόνια δίπλα στη φωτιά του ξυλόφουρνου

Στα 88 του χρόνια, ο Άγγελος Μαργέτης, συνεχίζει να ξυπνά μέσα στη νύχτα και να ανάβει τον ξυλόφουρνο του στο Λουτράκι, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση δεκαετιών.

Η δουλειά ξεκινά περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, καθώς ο ξυλόφουρνος χρειάζεται προετοιμασία και το ψωμί με προζύμι απαιτεί τον δικό του χρόνο. Χωρίς πρόσθετα και βελτιωτικά, το ψωμί ζυμώνεται και ψήνεται με παραδοσιακό τρόπο.

Η σχέση του με την αρτοποιία ξεκίνησε από τον πατέρα του. Μετά την επιστροφή του πατέρα του από τη φυλακή, το 1957, η οικογένεια νοίκιασε έναν φούρνο και ο ίδιος μπήκε στο επάγγελμα. Από τότε, το ψωμί έγινε τρόπος ζωής.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», το καλό ψωμί δεν έχει μυστικά, αλλά χρειάζεται «χάδι». Η θερμοκρασία του νερού, ο χρόνος και η διαδικασία του προζυμιού παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ όλα πρέπει να γίνονται χωρίς βιασύνη.

Το ψωμί του έχει αποκτήσει πιστούς πελάτες ακόμη και εκτός Ελλάδας. Γονείς φοιτητών που ζουν στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνουν ψωμί από τον φούρνο και το μεταφέρουν στα παιδιά τους, καθώς το συγκεκριμένο ψωμί μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος, υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και να είναι πιο ενημερωμένοι για τη διατροφή και την ποιότητα του ψωμιού. Παράλληλα, παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς η τιμή των ξύλων έχει αυξηθεί σημαντικά, διατηρεί την τιμή του ψωμιού του στα 2,50 ευρώ εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Και παρά τα 88 του χρόνια, δεν σκέφτεται να αφήσει τον φούρνο. Η καθημερινή εργασία φαίνεται πως αποτελεί για τον ίδιο πηγή ενέργειας και δημιουργίας.

Από τα τέσσερα παιδιά του, δύο ακολούθησαν το επάγγελμα του αρτοποιού και διατηρούν αρτοποιείο στην Κόρινθο, συνεχίζοντας με τον δικό τους τρόπο την οικογενειακή παράδοση.

Ένας άνθρωπος που, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά την είσοδό του στο επάγγελμα, συνεχίζει να ζυμώνει, να ψήνει και να προσφέρει στους πελάτες του το ψωμί όπως το έμαθε: με προζύμι, ξυλόφουρνο, υπομονή και μεράκι.