Λουτράκι: Ο γηραιότερος φούρναρης της Ελλάδας – 64 χρόνια δίπλα στη φωτιά του ξυλόφουρνου

Ο 88χρονος Άγγελος Μαργέτης διατηρεί ζωντανή μια δεκαετιών οικογενειακή παράδοση αρτοποιίας, ξυπνώντας μέσα στη νύχτα για να ανάψει τον ξυλόφουρνο του στο Λουτράκι. Παρασκευάζει παραδοσιακό ψωμί με προζύμι, χωρίς πρόσθετα, και έχει πιστούς πελάτες ακόμη και εκτός Ελλάδας. Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, διατηρεί την τιμή του ψωμιού σταθερή, ενώ δύο από τα παιδιά του συνεχίζουν το επάγγελμα στην Κόρινθο.

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Λουτράκι/Αρτοποιός
Πηγή; Ert News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα 88 του χρόνια, ο Άγγελος Μαργέτης συνεχίζει να ξυπνά μέσα στη νύχτα και να ανάβει τον ξυλόφουρνο του στο Λουτράκι, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση δεκαετιών.
  • Το ψωμί του, ζυμωμένο με προζύμι σε ξυλόφουρνο χωρίς πρόσθετα, έχει αποκτήσει πιστούς πελάτες ακόμη και εκτός Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την Αγγλία και τις ΗΠΑ.
  • Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, διατηρεί την τιμή του ψωμιού στα 2,50 ευρώ εδώ και μια δεκαετία, ενώ δύο από τα παιδιά του συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση στην Κόρινθο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα 88 του χρόνια, ο Άγγελος Μαργέτης, συνεχίζει να ξυπνά μέσα στη νύχτα και να ανάβει τον ξυλόφουρνο του στο Λουτράκι, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση δεκαετιών.

Η δουλειά ξεκινά περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα, καθώς ο ξυλόφουρνος χρειάζεται προετοιμασία και το ψωμί με προζύμι απαιτεί τον δικό του χρόνο. Χωρίς πρόσθετα και βελτιωτικά, το ψωμί ζυμώνεται και ψήνεται με παραδοσιακό τρόπο.

Η σχέση του με την αρτοποιία ξεκίνησε από τον πατέρα του. Μετά την επιστροφή του πατέρα του από τη φυλακή, το 1957, η οικογένεια νοίκιασε έναν φούρνο και ο ίδιος μπήκε στο επάγγελμα. Από τότε, το ψωμί έγινε τρόπος ζωής.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», το καλό ψωμί δεν έχει μυστικά, αλλά χρειάζεται «χάδι». Η θερμοκρασία του νερού, ο χρόνος και η διαδικασία του προζυμιού παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ όλα πρέπει να γίνονται χωρίς βιασύνη.

Το ψωμί του έχει αποκτήσει πιστούς πελάτες ακόμη και εκτός Ελλάδας. Γονείς φοιτητών που ζουν στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνουν ψωμί από τον φούρνο και το μεταφέρουν στα παιδιά τους, καθώς το συγκεκριμένο ψωμί μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος, υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και να είναι πιο ενημερωμένοι για τη διατροφή και την ποιότητα του ψωμιού. Παράλληλα, παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς η τιμή των ξύλων έχει αυξηθεί σημαντικά, διατηρεί την τιμή του ψωμιού του στα 2,50 ευρώ εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Και παρά τα 88 του χρόνια, δεν σκέφτεται να αφήσει τον φούρνο. Η καθημερινή εργασία φαίνεται πως αποτελεί για τον ίδιο πηγή ενέργειας και δημιουργίας.

Από τα τέσσερα παιδιά του, δύο ακολούθησαν το επάγγελμα του αρτοποιού και διατηρούν αρτοποιείο στην Κόρινθο, συνεχίζοντας με τον δικό τους τρόπο την οικογενειακή παράδοση.

Ένας άνθρωπος που, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά την είσοδό του στο επάγγελμα, συνεχίζει να ζυμώνει, να ψήνει και να προσφέρει στους πελάτες του το ψωμί όπως το έμαθε: με προζύμι, ξυλόφουρνο, υπομονή και μεράκι.

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