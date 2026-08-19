Εύβοια: Αυτοκίνητο κρεμόταν από γκρεμό 15 μέτρων – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

«Αν έχει τύχει διάβαινε» λέει η λαϊκή ρήση και δεν έχει άδικο. Στην Εύβοια, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας ηλικίας 22 ετών, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, στις 7.00 το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει σε σημείο του γκρεμού στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς την Χαλκίδα.

Ο νεαρός οδηγός, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και στην προσπάθειά του να βγει και έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες τον ανέβασαν στον δρόμο με φορείο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο 22χρονος ήταν τυχερός καθώς διατηρούσε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ανέμενε τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.

Πηγή: Eviaonline, Psaxma.gr