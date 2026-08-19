Τροχαίες παραβάσεις: «Ψηφιακό μπλόκο» στους δρόμους της Αττικής με τις «έξυπνες» κάμερες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ. και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τοποθέτηση «έξυπνων» καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Το νέο αυτό τεχνολογικό «όπλο» έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση της οδικής ασφάλειας, βάζοντας στο στόχαστρο τις πιο συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις.

Οι νέες κάμερες, οι οποίες προγραμματίζεται να φτάσουν συνολικά τις 100 σε κομβικά σημεία της Αττικής, δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή της υπερβολικής ταχύτητας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χάρη στους εξελιγμένους αλγόριθμους AI, εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ή που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα της οδήγησης.

Τα πρώτα στοιχεία από την πιλοτική λειτουργία είναι αποκαλυπτικά για τις συνήθειες των οδηγών:

Το «ρεκόρ» της Λεωφόρου Συγγρού: Στο ρεύμα ανόδου, μία μόλις κάμερα κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Καταιγισμός προστίμων: Έως τις 22 Ιουλίου είχαν ήδη επιδοθεί 4.127 κλήσεις, οι οποίες προέκυψαν απευθείας από το υλικό των νέων συστημάτων.

Αποδεικτικό υλικό χωρίς αμφισβητήσεις: Για κάθε παράβαση, το σύστημα συλλέγει πέντε φωτογραφίες από διαφορετικές γωνίες του οχήματος, καθώς και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Μηδενικά περιθώρια λάθους: Σύμφωνα με στελέχη του αρμόδιου υπουργείου, η ακρίβεια του συστήματος αγγίζει το 99%, με το ποσοστό σφάλματος να μην ξεπερνά το 1%.

Το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό περιλαμβάνει την πλήρη διασύνδεση των καμερών με τις ψηφιακές υποδομές του κράτους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η βεβαίωση της παράβασης θα γίνεται αυτόματα και το πρόστιμο θα καταλήγει αμέσως στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, καταργώντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η αποτελεσματικότητα των πρώτων ημερών επιβεβαιώνει την εκτίμηση των αρχών ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, αλλάζοντας δραστικά τη νοοτροπία των οδηγών στους ελληνικούς δρόμους.